ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 5. Oktober 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten on tour
Mainz (ots)
Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 5. Oktober 2025, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten on tour Andrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus dem Saarland Nun heißt es wieder "Fernsehgarten on Tour" – live aus dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland. Andrea Kiewel präsentiert einen Mix aus Musik, Unterhaltung und regionalem Flair. Gäste: Nathan Evans x SAINT PHNX, Gregorian, SOPHIA, Iggi Kelly, ISAAK, Riku Rajamaa, MARiANNE NEUMANN, Dennis van Aarssen, Lena Marie Engel und Marquess. Eine weitere Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten on tour" wird am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 12.00 Uhr ausgestrahlt.
