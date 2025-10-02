PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 5. Oktober 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten on tour

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Sonntag, 5. Oktober 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten on tour
Andrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus dem Saarland

Nun heißt es wieder "Fernsehgarten on Tour" – live aus dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland. Andrea Kiewel präsentiert einen Mix aus Musik, Unterhaltung und regionalem Flair.

Gäste: Nathan Evans x SAINT PHNX, Gregorian, SOPHIA, Iggi Kelly, ISAAK, Riku Rajamaa, MARiANNE NEUMANN, Dennis van Aarssen, Lena Marie Engel und Marquess.

Eine weitere Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten on tour" wird am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 12.00 Uhr ausgestrahlt.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

