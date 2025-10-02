Mainz (ots) - Montag, 6. Oktober 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Murano Glastauben, einen Goldring, ein Dominospiel, ein Gemälde "Odaliske" und ein Collier. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 7. ...

