ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 41/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

Montag, 6. Oktober 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Murano Glastauben, einen Goldring, ein Dominospiel, ein Gemälde "Odaliske" und ein Collier. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 7. Oktober 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Kinderbildnis "Freifrau von Herman", ein Dupont-Feuerzeug, einen Ring, zwei Aschenbecher von Erdal, einen Tafelaufsatz und ein Collier. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 8. Oktober 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Goldring, einen Design-Teppich mit Picasso-Motiv, einen Multiglobus, eine Stabbrosche, einen Rosenthal-Künstlerteller und einen Lederstiefel. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 9. Oktober 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Porzellanfigur, ein Armband, einen Friseurschrank, ein Gemälde "Jagdfrühstück", Rotgold-Ohrringe und eine Flasche Brandy "Non Plus Ultra". Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 10. Oktober 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren Spielzeug-Nutzfahrzeuge, ein Diamantarmband, ein Kaffeeservice, zwölf Dokumenten-Klammern, einen Goldring und ein Gemälde von P. H. Blum. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell