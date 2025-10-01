PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
PW 41/25
15.05 Uhr
Bares für Rares

Mainz (ots)

Montag, 6. Oktober 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 
Die Trödel-Show mit Horst Lichter

Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Murano Glastauben, einen Goldring, ein Dominospiel, ein Gemälde "Odaliske" und ein Collier. 

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Dienstag, 7. Oktober 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 
Die Trödel-Show mit Horst Lichter

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Kinderbildnis "Freifrau von Herman", ein Dupont-Feuerzeug, einen Ring, zwei Aschenbecher von Erdal, einen Tafelaufsatz und ein Collier. 

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Mittwoch, 8. Oktober 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 
Die Trödel-Show mit Horst Lichter

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Goldring, einen Design-Teppich mit Picasso-Motiv, einen Multiglobus, eine Stabbrosche, einen Rosenthal-Künstlerteller und einen Lederstiefel. 

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Donnerstag, 9. Oktober 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 
Die Trödel-Show mit Horst Lichter

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Porzellanfigur, ein Armband, einen Friseurschrank, ein Gemälde "Jagdfrühstück", Rotgold-Ohrringe und eine Flasche Brandy "Non Plus Ultra". 

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Freitag, 10. Oktober 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 
Die Trödel-Show mit Horst Lichter

Horst Lichter und sein Team präsentieren Spielzeug-Nutzfahrzeuge, ein Diamantarmband, ein Kaffeeservice, zwölf Dokumenten-Klammern, einen Goldring und ein Gemälde von P. H. Blum. 

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

