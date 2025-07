Straubinger Tagblatt

Zwerge daheim beim Drachen

Straubing (ots)

Der EU-China-Gipfel markiert einen Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen Brüssel und Peking. Die Liste der Differenzen ist lang, bei unterschiedlichen Positionen zum Krieg in der Ukraine und zum Aggressor Russland angefangen. Die Zeiten Chinas als Werkbank der Welt sind lange vorbei. Heute ist der Drache in vielen Bereichen technologisch führend und kann sich sogar erlauben, mehr Unabhängigkeit von Europa anzustreben. Und die EU zu brüskieren. Für ihn sind die Europäer Zwerge. Sie haben es so weit kommen lassen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell