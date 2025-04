CE+T Power

CE+T Power präsentiert revolutionäres System zur Energieumwandlung auf der EES Europe 2025

Wandre (Belgien) (ots)

CE+T Power, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Energielösungen, wird auf der EES Europe 2025 in München vom 7. bis 9. Mai (Stand C2.139) für Aufsehen sorgen. Die diesjährige Messe markiert einen Meilenstein in der Geschichte von CE+T Power. Das Unternehmen stellt ein bahnbrechendes, neues System zur Energieumwandlung vor, welches einen radikalen Wandel in der Art und Weise darstellt, wie Energie gemanagt, umgewandelt und bereitgestellt wird.

Die offizielle Vorstellung dieser innovativen Lösung findet am 8. Mai um 16:30 Uhr direkt am Stand von CE+T Power (C2.139) statt. Besucherinnen und Besucher erhalten einen exklusiven ersten Einblick in ein System, das von Grund auf neu gedacht wurde, um bestehende Industriestandards herauszufordern und den komplexen Energiebedürfnissen der Zukunft gerecht zu werden.

"Dieses neue System ist nicht einfach nur eine weitere Produkteinführung - es ist ein technologischer Quantensprung", sagt Dr. Benoît Bidaine, CTO der CE+T Group, der Dachorganisation, zu der auch CE+T Power gehört. "Es ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Wir sind überzeugt, dass es das Potenzial hat, die Herangehensweise der Energieumwandlung in verschiedensten Anwendungen grundlegend zu verändern. Als nächstes Kapitel unserer Mission verkörpert es unsere Vision eines intelligenteren, effizienteren Energiesystems. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, und freuen uns darauf, es mit der Branche zu teilen."

Angetrieben von der festen Überzeugung, Energieumwandlung neu zu denken, und gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung sowie zahlreichen Innovationen, lädt CE+T Power Fachleute, Partner und Medien herzlich ein, an dieser Enthüllung teilzunehmen und zu entdecken, wie dieses neue System die Zukunft der Energie gestaltet.

Datum: 8. Mai 2025 - 16:30 Uhr

Launch-Event: Stand C2.139, Messe München, München, Deutschland

Website: www.cet-power.com

