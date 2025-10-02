ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 41/25

Mainz (ots)

Woche 41/25 Sa., 4.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.00 Uhr beachten: 23.00 das aktuelle sportstudio 0.35 Filmnacht im ZDF (VPS 0.30) The 355 - Absolute Geheimsache 2.25 Die Spezialistin (VPS 2.20) 3.55 The Locksmith - Der Spezialist (VPS 3.50) 5.20- Länderspiegel (VPS 5.15) 5.45 ("heute Xpress" um 0.35 Uhr entfällt.) Woche 45/25 So., 2.11. 14.50 sportstudio live Frauen-Bundesliga Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 8. Spieltag Bitte Ergänzungen beachten: Kommentator: Gari Paubandt Moderation: Amelie Stiefvatter 17.05 sportstudio live Handball-Länderspiel Deutschland - Island . . . Bitte Ergänzungen beachten: In der Pause: Auslosung DFB-Pokal der Männer, Achtelfinale live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Moderatorin Lili Engels Woche 46/25 Mi., 12.11. 18.00 SOKO Wismar Bitte Ergänzung beachten: Musik: Michael Dübe, Kerim König

