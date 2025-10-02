PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 41/25

Mainz (ots)

Woche 41/25

Sa., 4.10.

Bitte geänderten Programmablauf ab 23.00 Uhr beachten:

23.00     das aktuelle sportstudio

 0.35     Filmnacht im ZDF   (VPS 0.30)
          The 355 - Absolute Geheimsache

 2.25     Die Spezialistin   (VPS 2.20)

 3.55     The Locksmith - Der Spezialist   (VPS 3.50)

 5.20-    Länderspiegel   (VPS 5.15)
 5.45

("heute Xpress" um 0.35 Uhr entfällt.)



Woche 45/25

So., 2.11.

14.50     sportstudio live
          Frauen-Bundesliga
          Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
          8. Spieltag
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Kommentator: Gari Paubandt
          Moderation: Amelie Stiefvatter


17.05     sportstudio live
          Handball-Länderspiel
          Deutschland - Island
          . . .

          Bitte Ergänzungen beachten:
          In der Pause: Auslosung DFB-Pokal der Männer, Achtelfinale live 
          aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Moderatorin Lili Engels



Woche 46/25

Mi., 12.11.

18.00     SOKO Wismar
          Bitte Ergänzung beachten:
          Musik: Michael Dübe, Kerim König

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

