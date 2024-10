KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Vierfache Auszeichnung für KiKA: Designs überzeugen bei Eyes & Ears Awards

26. Internationale Eyes & Ears Awards gestern in München vergeben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Eyes & Ears of Europe zeichnet besonders kreative und innovative Design-, Promotion- und Marketingmaßnahmen für Medien- und Entertainment-Brands mit den Internationalen Eyes & Ears Awards aus. KiKA überzeugte in diesem Jahr in den Kategorien Beste saisonale Designelemente und Beste 2D/3D Animation:Das KiKA-Sommerdesign holte in beiden Kategorien Gold, das KiKA-Weihnachtsdesign jeweils zwei Mal Silber. Die Eyes & Ears Awards wurden gestern, 21. Oktober 2024 in München verliehen und von Claudia John und Alexander Thümmler, KiKA Promotion & Design, entgegengenommen.

"Das KiKA Sommerdesign schafft eine fantasievolle Welt und überzeugt durch [...] gutes Storytelling", heißt es in der Jurybegründung. "In der detaillierten Arbeit kann man immer wieder neue Elemente entdecken, die geschickt verpackt sind. Die inhouse designten und animierten Figuren transportieren ein positives [...] Sommergefühl! Durch die Schaffung einer detailverliebten und durchdachten eigenen 3D Welt sticht es [auch] in [der] Kategorie [Beste 2D/3D Animation] hervor. Bei jedem Schauen entdeckt man [...] Kleinigkeiten, die von einer herausragenden Animationsleistung zeugen."

Beide Designs sind inhouse bei KiKA im Kreativ- und Designteam entstanden: Steffi Hauer, Katja Lindenlaub und Alexander Thümmler kreierten das Sommerdesign, Claudia John und Alexander Thümmler maßgeblich das Weihnachtsdesign.

"Was für eine schöne Anerkennung - gleich vier Eyes & Ears Awards, das ist großartig. Design und Promotion für Kinder zu realisieren, erfordert Sorgfalt bei der Themenwahl und Umsetzung, der Haltung und Botschaft, es bedeutet aber nicht, in puncto Qualität und Opulenz der Ästhetik Kompromisse einzugehen - im Gegenteil. Jahreszeiten und Anlässe spielen in der Lebenswelt von Kindern eine besondere Rolle. Ihnen stimmige und hochwertige Designwelten zu bieten, die gleichzeitig entwicklungsgerecht und liebevoll sind, ist unser Anspruch und unsere Leidenschaft", so Patrick Dobschat, Leiter Promotion & Design. "Wir alle und speziell das gesamte Team von KiKA Promotion & Design freuen uns wirklich sehr über die Auszeichnung."

Weitere Informationen und die Designs zur Ansicht finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell