Von Freundschaft und Zusammenhalt erzählt "Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer"

Premiere des Vorschul-Animationsfilms ab 7. Januar 2024 bei KiKANiNCHEN

Karlchen verirrt sich an seinem Geburtstag im Wald, doch trifft zum Glück auf seine Freundin Monika und ihren Hund - und so wird aus dem Ausflug ein großes Geburtstagsabenteuer. Die Premiere von "Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer" (ZDF) zeigt KiKA am 7. Januar 2024, um 9:25 Uhr, auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App ist der Film ebenfalls verfügbar.

"Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer" ist ein Animationsfilm für Kinder im Vorschulalter und wurde von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) mit dem Prädikat 'wertvoll' ausgezeichnet. In ihrer Begründung lobt die Jury die gelungene Adaption der Buchvorlage von Rotraut Susanne Berner und die positive Botschaft des Films, die das Publikum direkt in der eigenen Erlebniswelt abholt. Von der FBW-Jugend Filmjury wird der Film ebenfalls empfohlen. Produziert wurde der Film von der Alexandra Schatz Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit der Slugger Film AB (Schweden). Regie führte Michael Ekbladh. Für das ZDF trägt Marcus Horn die redaktionelle Verantwortung.

Zum Inhalt: Eigentlich wollte Kaninchen Karlchen seinen fünften Geburtstag feiern, als plötzlich seine kleine Schwester Klara krank wird und die Eltern mit ihr zum Arzt fahren müssen. Das Geburtstagspicknick am See muss verschoben werden. Karlchen ist enttäuscht und entschließt sich kurzerhand, zu seiner Oma auszuwandern. Er packt seine Kuscheltiere in den Bollerwagen und macht sich auf den Weg. Unterwegs biegt Karlchen falsch ab und landet im Wald. Zum Glück ist seine Kindergartenfreundin Monika mit ihrem Hund Bello seiner Spur gefolgt. Gemeinsam setzen sie den Weg fort und treffen viele hilfsbereite Waldtiere. Es beginnt ein Tag voller Abenteuer, der dank Karlchens Mut und Findigkeit und seiner selbstgebastelten Geburtstagströte doch noch mit einer großen Feier in Omas Garten und vielen neuen Freundschaften endet.

"Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer" ist bei KiKA, auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App auch mit Audiodeskription verfügbar.

