KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neu im Januar: Kinderfilme und -serien bei KiKA im Stream/ Streaming-Highlights

Erfurt (ots)

Online-Only: "Schloss Einstein"-Chatfiction - "Die Trust-Challenge (MDR/KiKA)

Serie im Chat-Format

Zwei Staffeln lang gingen Julia und Colin bei "Schloss Einstein" durch dick und dünn. Nun sind Ferien und Colin besucht ein KI-Camp in Lissabon, Julia steckt in den Vorbereitungen für eine Schauspielprüfung in Köln. Trotz der Entfernung schreiben sie ununterbrochen und wollen sich mit der Trust-Challenge ihre Freundschaft beweisen.

Für wen? "Die Trust-Challenge" ist für alle Fans von "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) geeignet, die sich die Wartezeit bis zum Start der 27. Staffel im März 2024 verkürzen wollen.

"Die Trust-Challenge" ist für alle Fans von "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) geeignet, die sich die Wartezeit bis zum Start der 27. Staffel im März 2024 verkürzen wollen. Wo schauen? Die fünf Folgen der Chatfiction werden ab 25. Dezember 2023 täglich auf kika.de und im KiKA Player veröffentlicht.

Online-First: "Die Legende der weißen Pferde" (WDR)

Abenteuerfilm - UT

Mickey ist wenig begeistert, als ihre Mutter ein verwittertes Haus in Irland erbt und die Familie auf die grüne Insel zieht. Nur Mickeys Vater fehlt, der seit einer Expedition verschollen ist. Alles ändert sich, als Mickey ein altes Gut mit weißen Pferden entdeckt.

Für wen? "Die Legende der weißen Pferde" eignet sich für Familien und Kinder ab 8 Jahren.

"Die Legende der weißen Pferde" eignet sich für Familien und Kinder ab 8 Jahren. Wo schauen? Ab 1. Januar 2024 kann der Abenteuerfilm auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

Online-First: "Hanni & Nanni"-Reihe (alle ZDF)

Jugendkomödien - UT

Weil sie von der Schule geflogen sind, sollen Hanni und Nanni auf ein Internat. Nanni lebt sich dort schnell ein, aber Hanni will auf keinen Fall auf dieser Schule bleiben. Doch nach gemeinsamen Abenteuern findet auch sie neue Freundinnen und Freunde, während Nanni ihre Leidenschaft für Musik entdeckt. Wird das Internat doch noch ihr zweites Zuhause?

Für wen? Alle drei Filme der "Hanni & Nanni"-Reihe eignen sich für Kinder ab 6 Jahren.

Alle drei Filme der "Hanni & Nanni"-Reihe eignen sich für Kinder ab 6 Jahren. Wo schauen? Auf kika.de und im KiKA-Player stehen "Hanni & Nanni" ab 4. Januar 2024, "Hanni & Nanni 2" ab 11. Januar 2024 und "Hanni & Nanni 3" ab 18. Januar 2024 zur Verfügung.

Online First: 1. Staffel "Club der magischen Dinge" (ZDF)

Fantasy-Serie - UT

Kyra ist ein normaler Teenager. Als sie ein altes Buch berührt, das vor ihr in der Luft schwebt, wird sie von magischer Energie durchflutet und kann zauberhafte Dinge wahrnehmen.

Für wen? Die Fantasy-Serie "Club der magischen Dinge" eignet sich für Preteens ab 10 Jahren.

Die Fantasy-Serie "Club der magischen Dinge" eignet sich für Preteens ab 10 Jahren. Wo schauen? Ab dem 18. Januar 2024 stehen alle 20 Folgen der 1. Staffel auf kika.de und im KiKA-Player zur Verfügung.

"Wickie und die starken Männer" (ZDF) feiert 50. Geburtstag

Jubiläum - UT

1974 schipperten die Wikinger in der Serie "Wickie und die starken Männer" erstmals über die Weltmeere. An fremden Küsten gingen sie auf Beutezug und gerieten dabei selbst so manches Mal in große Abenteuer. Immer dabei: Wickie mit seinen guten Ideen.

Für wen? Die Geschichten des Wikinger-Jungen lassen Fans der Zeichentrickserie in Nostalgie schwelgen und unterhalten Kinder ab 6 Jahren.

Die Geschichten des Wikinger-Jungen lassen Fans der Zeichentrickserie in Nostalgie schwelgen und unterhalten Kinder ab 6 Jahren. Wo schauen? Zum 50. Geburtstag des Kinderserienklassikers hält KiKA auf kika.de und im KiKA-Player den Film "Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert" ab 26. Januar 2024, 19:30 Uhr zum streamen bereit. Acht Episoden der 3D-Animationsserie stehen ab 27. Januar 2024 zur Verfügung.

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

Online-First: "Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer" (ZDF)

Animationsfilm - AD/UT

Ausgerechnet an seinem Geburtstag müssen Karlchens Eltern mit Schwester Klara zum Arzt. Um doch noch feiern zu können, macht sich Karlchen auf den Weg zu Oma. Als Karlchen sich verirrt und nicht bei Oma, sondern in einem Teich landet, helfen ihm zum Glück seine Freund*innen.

Für wen? "Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer" ist Animationsfilm für Kinder ab 4 Jahren.

"Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer" ist Animationsfilm für Kinder ab 4 Jahren. Wo schauen? Auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App steht der Film ab 5. Januar 2024 zu Verfügung.

Online-First: "Stark mit Fidi" (KiKA)

Vorschulrealserie

Ob allabendliches Zähneputzen oder ewige Diskussionen um die Schlafenszeit - Eltern und Kinder sprechen manchmal recht unterschiedliche Sprachen und geraten deshalb im Alltag oft aneinander. "Stark mit Fidi" (KiKA) greift typische Situationen aus dem Alltagsleben von Familien auf und bietet Lösungsansätze.

Für wen? "Stark mit Fidi" ist eine Serie für Vorschulkinder und ihre Eltern, die durch ihre besondere Erzählweise viel Gesprächsstoff beim gemeinsamen Anschauen bietet.

"Stark mit Fidi" ist eine Serie für Vorschulkinder und ihre Eltern, die durch ihre besondere Erzählweise viel Gesprächsstoff beim gemeinsamen Anschauen bietet. Wo schauen? Alle Folgen "Stark mit Fidi" können ab 19. Januar 2024 auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App abgerufen werden. Auf eltern.kika.de werden Pädagog*innen und Eltern über Alltagskonflikte, die in der Serie dargestellt werden, informiert. In begleitenden Filmen für Eltern nimmt die Fachberaterin Dr. Martina Stotz vier Alltagssituationen genauer unter die Lupe und gibt praktische Hilfestellungen für Familien.

Gute-Nacht-Geschichten auf kikaninchen.de

Auf kikaninchen.de stehen täglich alle Sendungen aus dem abendlichen Vorschulangebot für das Abendritual zum Abruf bereit. Zusätzlich sorgen Kikaninchen, Baumhaus-Fledermaus Fidi sowie Ausmalbilder oder Bastelanleitungen für eine ruhige Abendbeschäftigung.

"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Jeden Monat gibt es neue Vorlesegeschichten: "Hörnchen und Bär" am 1. Januar 2024, gelesen von Juri Tetzlaff und "Eine Handvoll Freundschaft" am 15. Januar 2024, gelesen von Singa Gätgens.

Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de

"MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) vom 22. bis 26. Januar 2024: Bastelanleitung und Begleitmaterial für einen Jahreszeitenbaum.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell