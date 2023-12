UL Solutions

UL Solutions eröffnet modernes Labor für Batterietests und -technik in Südkorea

Pyeongtaek, Südkorea (ots/PRNewswire)

Das neue UL Solutions Labor ist eines der umfangreichsten in Südkorea und hilft Herstellern von Autobatterien, die Sicherheit zu verbessern und Zugang zu globalen Märkten zu erhalten

UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für Sicherheitswissenschaften, gab heute die Eröffnung seines Korea Advanced Battery Laboratory bekannt. Das neue Werk befindet sich in Pyeongtaek, einem wichtigen Zentrum für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge in Südkorea, und bietet den Kunden einen verbesserten Zugang zu den neuesten Sicherheitstechnologien, um Innovationen und Markteinführungen zu beschleunigen.

Das neue Werk bietet Bewertungs-, Zertifizierungs- und Analysedienste, die auf EV-Batteriesysteme zugeschnitten sind. Die Mitarbeiter des Labors, bestehend aus Top-Ingenieuren für Sicherheitswissenschaften mit umfassender Erfahrung im Bereich EV-Batterien, decken wesentliche Phasen der Produktentwicklung ab, einschließlich Konzept- und Designüberprüfung und Produktvalidierung.

,,Wir freuen uns, Teil des Innovationsökosystems dieser Region zu sein. Wir werden hier Seite an Seite mit den weltweit führenden Herstellern von Auto- und Elektrofahrzeugbatterien und Hightech-Unternehmen arbeiten, die sich auf die Zukunft der Mobilität und Elektrifizierung konzentrieren," erklärte Jeff Smidt, Senior Vice President of Industrial Testing, Inspection and Certification bei UL Solutions. „Die Entwicklung unseres Korea Advanced Battery Laboratory zeigt das Engagement von UL Solutions, an vorderster Front der Branche zu arbeiten, sowie unser sicherheitswissenschaftliches Fachwissen einzusetzen, um technologische Innovationen und eine schnelle Markteinführung zu ermöglichen."

Die Tests, die im Korea Advanced Battery Laboratory von UL Solutions angeboten werden, folgen branchenführenden Standards, einschließlich den Standards von UL- und der International Electrotechnical Commission (IEC), den Zielen und Initiativen der Vereinten Nationen (UN) sowie den Standards der Society of Automotive Engineers (SAE). Wir können dementsprechend ebenfalls Kundenspezifikationen testen. Das neue Werk reiht sich in die weiteren Labore von UL Solutions ein, die sich in der Nähe von Auto- und EV-Batteriezentren in den Vereinigten Staaten, Europa und China befinden und den Übergang zu batteriebetriebenen Fahrzeugen unterstützen.

„Mit zunehmender Nachfrage nach Elektrofahrzeugen streben die Verbraucher eine Gewährleistung von Zuverlässigkeit und Leistung an, einschließlich sichererer, schneller Aufladung, großer Reichweite und hoher Leistung,"", so Yun Chung, regional Managing Director von UL Solutions in Südkorea. „Unsere Strategie, den Automobilmarkt vor Ort zu bedienen, wird durch das neue Korea Advanced Battery Laboratory von UL Solutions veranschaulicht, das südkoreanischen Automobilherstellern helfen soll, ihre Produktzuverlässigkeit und Leistungsziele auf kostengünstige und effiziente Weise zu erreichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter korea.UL.com.

