UL Solutions gewinnt den AutoTech Breakthrough Award in der Kategorie „Autonomous Vehicle Training Platform of the Year"

UL Solutions wird für seine Schulungs- und Beratungsangebote zur Sicherheit autonomer Fahrzeuge bei den vierten jährlichen AutoTech Breakthrough Awards für die Förderung der Sicherheit autonomer Fahrzeuge ausgezeichnet.

UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es bei den vierten jährlichen AutoTech Breakthrough Awards für seinen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit autonomer Fahrzeuge die Auszeichnung „Autonomous Vehicle Training Platform of the Year" erhalten hat. Dieses Auszeichnungsprogramm wird von AutoTech Breakthrough durchgeführt, einer führenden Marktinformationsorganisation, die die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf den globalen Automobil- und Transporttechnologiemärkten von heute auszeichnet.

AutoTech Breakthrough verwies auf die Arbeit von UL Solutions bei der Unterstützung der Automobilindustrie, die relevanten Anforderungen und Standards zu verstehen, zu interpretieren und umzusetzen, um sicherere autonome Fahrzeugtechnologien zu produzieren und auf den Markt zu bringen, darunter:

ANSI/UL 4600, der Standard für die Bewertung von autonomen Produkten, befasst sich mit Sicherheitsprinzipien und -prozessen zur Bewertung vollständig autonomer Produkte, die keine Aufsicht durch einen menschlichen Fahrer erfordern.

ISO 26262, Straßenfahrzeuge – Standard für die Funktionale Sicherheit, gilt für sicherheitsbezogene elektrische oder elektronische (E/E) Systeme in Fahrzeugen und legt den Schwerpunkt auf das funktionale Sicherheitsmanagement im Falle eines Systemausfalls.

ISO 21448, Straßenfahrzeuge – Standard für die Sicherheit der vorgesehenen Funktionalität, befasst sich mit unbeabsichtigtem Verhalten von Systemen ohne ISO 26262-Fehler und gilt für fortschrittliche Fahrerassistenz- und Notfallinterventionssysteme.

ISO/SAE 21434, Straßenfahrzeuge – Standard für Cybersecurity-Technik, spezifiziert die Anforderungen an das Cybersecurity-Risikomanagement für Fahrzeuge, einschließlich Komponenten und Schnittstellen.

Die autonome Fahrzeugtechnologie umfasst Software, elektrische und mechanische Systeme. Die Schulungen und das Beratungsangebot zur Sicherheit autonomer Fahrzeuge von UL Solutions umfassen funktionale Sicherheit, Prozessqualität, Cybersecurity, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Diese Angebote unterstützen die Umsetzung von Anforderungen in Bezug auf Standards in Entwicklungsprogramme und die Entwicklung von Sicherheitsnachweisen für autonome Fahrzeugtechnologien, die Bewertung der End-to-End-Verifizierung und -Validierung autonomer Fahrzeuge sowie das Verständnis globaler Zulassungsanforderungen und betrieblicher Designbereiche.

„Fortschritte bei autonomen Fahrzeugtechnologien haben das Potenzial, die Landschaft völlig zu verändern. Die Komplexität der vollständigen Fahrautomatisierung gepaart mit sehr unterschiedlichen algorithmischen Lösungen bringt jedoch erhebliche Sicherheitsherausforderungen mit sich. Wir helfen bei diesen Herausforderungen, indem wir Schulungen zu Sicherheit, allgemeiner Qualität und Entwicklungseffizienz anbieten", sagte Mary Joyce, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Mobility and Critical Systems bei UL Solutions. „Wir fühlen uns geehrt, von AutoTech Breakthrough die Auszeichnung „Autonomous Vehicle Training Platform of the Year" erhalten zu haben. UL Solutions wird der Community für funktionale Sicherheit im Automobilbereich weiterhin dienen, indem es sich aktiv an der Einhaltung von Standards und den Grundprinzipien und Konzepten der funktionalen Sicherheit beteiligt."

„UL Solutions trägt zur Fahrzeugsicherheit bei, indem es Klarheit in funktionale Sicherheitsprozesse, Bewertungen und Vorschriftseinhaltung bringt. Durch die Bewertung und Zertifizierung der funktionalen Sicherheitsaspekte von Produkten, Systemen und Prozessen in der gesamten autonomen Fahrzeugindustrie trägt das Unternehmen dazu bei, die Einführung innovativer Technologien voranzutreiben", sagte Bryan Vaughn, Managing Director der AutoTech Breakthrough Awards. „Sicherheit wird noch wichtiger, wenn bahnbrechende Technologien wie autonome Fahrzeuge eingeführt werden, deren Entscheidungen auf der Funktionalität von Software und Systemen beruhen." UL Solutions bietet ein tiefes Verständnis und eine Angleichung an Industriestandards und hilft Innovatoren, Komplexität zu managen und Vertrauen in autonome Fahrzeugtechnologien aufzubauen."

Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsschulungen und Beratungsangebote im Bereich autonome Fahrzeuge von UL Solutions

Informationen zu UL Solutions

UL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.

ULNews@UL.com

