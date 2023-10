JA Solar Technology Co., Ltd.

Erste Phase des 50 MW-PV-Projekts auf dem Dach von JA Solar Baotou beginnt mit dem Bau

Peking (ots/PRNewswire)

PEKING, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/-- JA Solar gab kürzlich bekannt, dass mit dem Bau der ersten Phase seines 50-MW-Projekts für verteilte Photovoltaik (PV) auf dem Dach in Baotou Manufacturing Base begonnen wurde. Das Projekt gilt als wichtiger Schritt zur Förderung unternehmensweiter umweltfreundlicher Produktion und Betriebsabläufe.

Mit einer Investition von RMB 150 Millionen wird das Projekt in vier Phasen gebaut und soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Das mit n-Typ-DeepBlue 4,0-Modulen von JA Solar installierte Projekt wird voraussichtlich 65 Millionen kWh Strom pro Jahr erzeugen, was einer jährlichen Reduzierung der CO2-Emissionen um 54.000 Tonnen entspricht. Lokale Medien gaben an, dass das Projekt ein Modell für die Förderung des Einsatzes von Solar-PV in der Region werden wird.

JA Solar hält stets am Konzept der nachhaltigen Entwicklung fest. JA Solar praktiziert in seinem Betrieb das Konzept einer kohlenstoffarmen Entwicklung und hat ein umweltfreundliches Produktionsökosystem aufgebaut. Seit Februar 2023 sind sechs Produktionsstandorte von JA Solar in der Liste der „grünen Fabriken" des Ministry of Industry and Information Technology (MIITaufgeführt. Anfang des Jahres wurden die n-Typ-Produkte von JA Solar von der französischen Behörde Certisolis mit der CO2-Fußabdruck-Zertifizierung PPE2 ausgezeichnet. Dies zeigt, dass JA Solar zu den ersten Herstellern von PV-Modulen gehört, welche die französische CO2-Fußabdruck-Zertifizierung im Rahmen der neuen PPE2 erhalten haben Standard und demonstriert die CO2-arme Wettbewerbsfähigkeit der n-Typ-Produkte von JA Solar

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2252851/image_1.jpg

