ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 12. Oktober 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten on tour

Mainz (ots)

Sonntag, 12. Oktober 2025, 12.00 Uhr   
ZDF-Fernsehgarten on tour 
Andrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus dem Saarland

Andrea Kiewel präsentiert die zweite Ausgabe des "Fernsehgarten on tour" und bringt Schlagerstars und Partystimmung in die beeindruckende Kulisse der Völklinger Hütte im Saarland. 

Gäste: Beatrice Egli, Nicole, Vincent Gross, Brings, Eloy de Jong, Christin Stark, Neonlicht, Daniel Ceylan und Romy Kirsch.

Letzte Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten on tour"

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

