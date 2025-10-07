ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 12. Oktober 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten on tour
Mainz (ots)
ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten Sonntag, 12. Oktober 2025, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten on tour Andrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus dem Saarland
Andrea Kiewel präsentiert die zweite Ausgabe des "Fernsehgarten on tour" und bringt Schlagerstars und Partystimmung in die beeindruckende Kulisse der Völklinger Hütte im Saarland. Gäste: Beatrice Egli, Nicole, Vincent Gross, Brings, Eloy de Jong, Christin Stark, Neonlicht, Daniel Ceylan und Romy Kirsch. Letzte Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten on tour"
