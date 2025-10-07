Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.15 Uhr Die Anstalt Neu-CDU-Mitglied Claus von Wagner betritt erstmals die Parteizentrale. Seine Mission: die Rettung der Wirtschaft vor dem Klima in eine Rettung des Klimas durch die Wirtschaft umwandeln. Gemeinsam mit Maike Kühl, Max Uthoff, Teresa Reichl und ...

mehr