R+V Versicherung entwickelt Struktur weiter - neue Vorstände bestellt

Im Zuge ihrer strategischen Weiterentwicklung passt die R+V Versicherung AG ihre Struktur an: Das Wiesbadener Unternehmen schafft ein neues Ressort Operations und IT. Im Herbst 2024 hatte die R+V bereits die Gründung des Ressorts Finanzen und Risikomanagement bekannt gegeben. Beide Ressorts nehmen am 1. April 2025 ihre Arbeit auf.

Die R+V entwickelt aktuell eine neue Unternehmensstrategie. Die Etablierung der beiden neuen Ressorts unterstützt dabei die strategischen Ziele des Versicherers. Die neue Strategie wird die R+V im Rahmen ihrer Bilanzpressekonferenz am 31. März 2025 vorstellen.

"Die R+V hat in den letzten Jahren eine erfolgreiche Entwicklung genommen. Auf dieser Grundlage hat der Vorstand die Strategie weiterentwickelt. Mit der neuen Ressort-Struktur und personellen Aufstellung werden wichtige Weichen für die künftige Wettbewerbsfähigkeit gestellt", sagt R+V-Aufsichtsratschef Cornelius Riese.

In dem Ressort Operations und IT bündelt die R+V alle kundennahen Operations-Einheiten und die IT. Das bisherige Ressort IT, Digitalisierung und Prozesse wird vollständig integriert. Ziel ist es, Prozesse und technische Voraussetzungen so zu verbessern, dass die R+V Kundenanliegen schneller, effizienter und digitaler bearbeiten kann. "Die Einführung des Ressorts Operations und IT ist für uns ein großer Schritt auf dem Weg zu einer noch stärkeren Kundenzentrierung", betont Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der R+V.

Der Aufsichtsrat der R+V Versicherung AG hat Klaus Endres (48) mit Wirkung zum 1. April 2025 zum Vorstand des Ressorts Operations und IT ernannt. Endres ist bisher Komposit-Vorstand des Wiesbadener Versicherers. Das Ressort Komposit leitet Endres kommissarisch weiter, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger antritt.

Der Vorstand des bisherigen Ressorts IT, Digitalisierung und Prozesse, Tillmann Lukosch (57), hat sich mit der R+V Versicherung AG einvernehmlich darauf verständigt, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen aufzulösen. Er legt seine Mandate zum 31. März 2025 nieder.

Zudem bestellte der Aufsichtsrat Volker Buchem (56) zum neuen Vorstand des Ressorts Personal und Konzerndienstleistungen. Er tritt zum 1. Juli 2025 die Nachfolge von Julia Merkel (59) an, die sich entschlossen hatte, ihren Vertrag nach mehr als zehn Jahren im Konzernvorstand nicht erneut zu verlängern. Merkel verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Buchem hat als Generalbevollmächtigter zuletzt die Kultur und Transformation des Unternehmens verantwortet.

Das Ressort Finanzen und Risikomanagement wird ab April von Dragica Mischler (50) geführt. Über die Bestellung von Mischler hatte der Aufsichtsrat bereits im September vergangenen Jahres entschieden. Sie war zuletzt Vorstandsvorsitzende der ÖRAG-Unternehmensgruppe.

Hintergrund zu den Personalien:

Julia Merkel ist seit 2015 Vorständin der R+V. Sie kam mit langjähriger Erfahrung in der Gesamtverantwortung für Personal in Industrie und Handel zu dem Versicherer. Mit hohem persönlichem Engagement hat Julia Merkel das Personalressort entscheidend weiterentwickelt und modernisiert. Sie hat wichtige Impulse mit der R+V Akademie, in der Führung und Kulturentwicklung sowie in der Transformation in eine neue Arbeitswelt - das NewNormal - gesetzt und ausgebaut. Darüber hinaus verantwortete sie erfolgreich den Einkauf, die Konzernsicherheit sowie das Beitrags- und Forderungsmanagement. "Julia Merkel hat die R+V Versicherung als äußerst attraktiven Arbeitgeber der Branche und in der Region positioniert", bedanken sich Cornelius Riese und Norbert Rollinger bei der scheidenden Vorständin. "Für ihre weitere Zukunft wünschen wir ihr das Beste."

Tillmann Lukosch ist seit 2018 Vorstand für die Ressorts IT, Digitalisierung, Prozesse und Gesamtrisikomanagement. Unter seiner Führung wurde die IT in eine agile Organisation transformiert und die Modernisierung der R+V-IT maßgeblich vorangetrieben. "Tillmann Lukosch hat die IT und das Gesamtrisikomanagement entscheidend für eine erfolgreiche Zukunft der R+V weiterentwickelt und hat maßgeblich zum Erfolg der R+V Gruppe beigetragen", bedanken sich Cornelius Riese und Norbert Rollinger bei Lukosch, der insgesamt 18 Jahre, davon 16 Jahre als Vorstand, im Unternehmen tätig war. "Wir danken Tillmann Lukosch auch für sein hohes Engagement und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft."

Klaus Endres bringt für die neue Aufgabe umfassende Erfahrungen mit. Er war in seiner Karriere bereits zwei Mal Operations-Vorstand (COO) in Versicherungsunternehmen. "Ich halte die Schaffung des neuen Ressorts für einen richtigen und wichtigen Schritt und freue mich, diese Aufgabe zusammen mit einem großartigen Team zu übernehmen", betont er. Das Komposit-Ressort übergibt Endres in sehr guter Verfassung. Er hat seit seinem Antritt im Januar 2022 viele entscheidende Weichen gestellt. So wird das Komposit-Geschäft in seiner Zeit ertragreich von 6,5 Milliarden Euro auf erwartete knapp 8 Milliarden Euro im Jahr 2025 gewachsen sein. Zudem wurden viele Prozesse verbessert, wovon Kunden zum Beispiel im Schadenfall direkt profitieren.

Volker Buchem ist seit 1988 bei der R+V Versicherung beschäftigt. Er hat in seiner Karriere diverse Stationen durchlaufen, unter anderem leitete er die Kunden- und Filialdirektion Würzburg, war Geschäftsführer der R+V ServiceCenter GmbH und führte die Kunden- und Vertriebsdirektion West, eine von vier Vertriebsdirektionen der R+V Versicherung. Seit Anfang 2024 verantwortet er als Culture and Transformation Officer den Kulturwandel und die Transformation des Wiesbadener Versicherers. Er hat es in der Zeit geschafft, die Kultur der R+V entscheidend voranzubringen.

Dragica Mischler ist seit rund 20 Jahren in führenden Positionen in der Finanzbranche tätig. Sie begann ihre Führungslaufbahn beim Talanx-Konzern, bevor sie zur Versicherungskammer Bayern wechselte. Von den 14 Jahren in der Gruppe der Öffentlichen Versicherer war sie fünf Jahre Finanz- und Lebensversicherungsvorständin der Sparkassen-Versicherung Sachsen, bevor sie zur Vorstandsvorsitzenden der ÖRAG-Unternehmensgruppe berufen wurde.

Der künftige R+V-Vorstand im Überblick:

Aktive Rückversicherung: Holger Nieswandt (ab 12.4.2025)

Holger Nieswandt (ab 12.4.2025) Finanzen und Risikomanagement: Dragica Mischler (ab 1.4.2025)

Dragica Mischler (ab 1.4.2025) Investmentmanagement und Ausland: Marc Michallet

Marc Michallet Komposit: N.N. - interimsweise Klaus Endres

N.N. - interimsweise Klaus Endres Kunden und Vertrieb: Jens Hasselbächer

Jens Hasselbächer Operations und IT: Klaus Endres (ab 1.4.2025)

Klaus Endres (ab 1.4.2025) Personal und Konzerndienstleistungen: Volker Buchem (ab 1.7.2025)

Volker Buchem (ab 1.7.2025) Personen: Claudia Andersch

Claudia Andersch Vorstandsvorsitz: Norbert Rollinger

