R+V gibt über 19 Millionen Euro an ihre Kunden zurück

Wiesbaden (ots)

Wegen geringer Schäden: R+V Versicherung belohnt Kunden mit Beitragsrückerstattung für einen günstigen Schadenverlauf.

Knapp 600.000 Kundinnen und Kunden von Volksbanken und Raiffeisenbanken können sich über einen Cashback auf ihre Versicherungsbeiträge freuen. Das Cashback-Programm der R+V Versicherung erstattet bis zu zehn Prozent der eingezahlten Versicherungsbeiträge an die Kundinnen und Kunden zurück. Voraussetzung: Sie sind Mitglied einer Genossenschaftsbank und haben dort einen Mitglieder-Plus-Vertrag abgeschlossen. Hat die Mitglieder-Plus-Gemeinschaft einer Bank einen günstiger als erwarteten Schadenverlauf, erstattet der Wiesbadener Versicherer im Folgejahr Geld an sie zurück. Am Cashback Day 2025, 10. März, zahlt die R+V insgesamt über 19 Millionen Euro Beiträge für das Jahr 2024 aus. Das sind 25 Prozent mehr als im Vorjahr, in dem rund 16 Millionen Euro an die Kunden zurückflossen.

740.000 Cashback-Kunden

Das Konzept überzeugt immer mehr Mitglieder: Um rund 6,5 Prozent auf mehr als 740.000 wuchs die Gesamtzahl der Kunden, die am Programm teilnehmen. Über 80 Prozent von ihnen erhalten jetzt einen Cashback. Eine Rückerstattung gibt es auch, wenn der einzelne Kunde zwar einen Schaden gemeldet hat, seine Bankgemeinschaft insgesamt aber einen günstigen Schadenverlauf hatte. Denn es zählt das Ergebnis der Gemeinschaft. Bei bundesweit 587 Genossenschaftsbanken gibt es jeweils eine Mitglieder-Plus-Gemeinschaft.

"Mitgliedschaft ist das Alleinstellungsmerkmal der Genossenschaftsbanken", sagt Jens Hasselbächer, Vorstand des Ressorts Kunden & Vertrieb der R+V Versicherung. "Jedes einzelne Mitglied profitiert und spürt die Vorteile der Gemeinschaft direkt in seinem Geldbeutel. Zudem setzen wir damit die genossenschaftliche Idee 'Einer für alle, alle für einen' zusammen mit den Genossenschaftsbanken um."

Kooperation mit dem BVR

Um die Genossenschaftsbanken noch stärker mit ins Boot zu holen, kooperiert die R+V beim Mitglieder- und Mitglieder-Plus-Geschäft mit dem BVR (Bundesverband der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken). Ziel ist es, diesem Geschäftsgebiet in den Banken noch mehr Sichtbarkeit und Verbindlichkeit zu verschaffen sowie neue Kunden und Mitglieder für die Bank zu gewinnen.

Cashback für sechs Versicherungsprodukte und bei der R+V Betriebskrankenkasse

Geld zurück gibt es für die vier Bausteine der R+V-Mitglieder-PrivatPolice: Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht und Rechtschutz, außerdem für die eigenständige R+V-Mitglieder-Risiko-UnfallPolice und die R+V-Mitglieder-KfzPolice. Die R+V Betriebskrankenkasse ist ebenfalls dabei: Wer gleichzeitig Mitglied einer Genossenschaftsbank und der R+V Betriebskrankenkasse ist und ein Jahr lang nicht ins Krankenhaus aufgenommen wurde, erhält einen Cashback von 60 Euro.

Enie van de Meiklokjes ist Cashback-Botschafterin

Werbebotschafterin des Mitglieder-Plus-Konzeptes ist seit 2023 die TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes, die aktuell als Back-Expertin in verschiedenen TV-Formaten zu sehen ist. Sie hat sich in den vergangenen drei Jahren fest als Mitglieder-Botschafterin mit hohem Wiedererkennungswert etabliert.

Original-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell