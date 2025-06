RTL Television GmbH

Stefan, möchtest du diese Rose annehmen?

#DGHNDMBSR - Bachelor-Special am 11. Juni, 20:15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+

Köln (ots)

In dieser Sonderausgabe von #DGHNDMBSR dreht sich alles um die Suche nach der großen Liebe. Fotograf Felix Stein und Versicherungs- und Finanzanlagefachmann Martin Braun sind "Die Bachelors" 2025. Beide Single-Männer sind zu Gast bei Entertainer Stefan Raab und berichten passend zum heutigen Start auf RTL+ über die zurückliegenden hochspannenden und emotionalen Bachelor-Dreharbeiten in Südafrika. Ob es dort zwischen den Bachelors und einigen Kandidatinnen gefunkt hat? Gemeinsam werfen sie einen Blick auf die Teilnehmerinnen der neuen Staffel. Ob Stefan wohl auch eine Rose bekommt?

Publikumsliebling Elton schlüpft in dieser Ausgabe von #DGHNDMBSR in seine Paraderolle als Spielleiter und schaut dem ehrgeizigen Stefan bei den Spielen gegen die Kandidaten mit Argusaugen auf die Finger. Kann heute ein Kandidat einen hohen Geldgewinn abräumen?

#DGHNDMBSR verabschiedet sich mit dieser Ausgabe in die Sommerpause. Bereits am 23. August ist Stefan mit Bully Herbig in einer neuen Live-Ausgabe der Samstagabend-Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" bei RTL und auf RTL+ zu sehen.

Produziert wird "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" von Raab ENTERTAINMENT im Auftrag von RTL. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL haben Dörte vom Berg (Executive Producer), Alexander Wüster (Executive Producer) und Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) unter der Leitung von Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).

