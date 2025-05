RTL Television GmbH

Barbara Salesch verhandelt in der RTL-Primetime

Vor rund 25 Jahren sprach Barbara Salesch ihr erstes Urteil als Strafrichterin im deutschen Fernsehen, heute steht die TV-Ikone auf unnachahmliche Weise für Spannung und Unterhaltung - gute Gründe für RTL, sie nun auch in der Primetime zu feiern. In "Barbara Salesch - Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein" präsentiert die scharfsinnige Juristin ihren bisher aufsehenerregendsten Fall - als 90-minütiges Spezial am 10.06. um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+.

Der Tatbestand des Films wiegt schwer: Acht Jahre nach dem Verschwinden einer verheirateten Frau, die auf einer Dating-App aktiv war, wird deren Leiche im Rhein entdeckt. Offensichtlich wurde bewusst ihr Aussehen stark verändert und alles deutet auf ein langjähriges Martyrium hin. Die Ermittlungen führen in ein verstecktes Verlies, das jahrelang verborgen blieb. Zwischen verletzten Egos, unterdrückter Wahrheit und toxischen Beziehungen rekonstruiert Barbara Salesch in der Verhandlung die Leidensgeschichte des Opfers, die schon lange vor der eigentlichen Tat im engsten Umfeld der Toten beginnt. Neue Zeugen und Beweismittel werfen Fragen und Zweifel auf - bis ein kleines, vorher übersehenes Detail die Aufklärung des Mordfalls einleitet.

Barbara Salesch: "Für mich war es interessant, einen Mordfall aus Sicht einer Richterin erzählen zu können. Juristisch natürlich präzise, aber auch für das Beleuchten der Hintergründe, der sozialen Bezüge und der Motive war genug Zeit. Und zugleich menschlich sehr berührend. Die Vielschichtigkeit macht diesen Film für mich so besonders."

Das Primetime-Spezial in Filmästhetik durchbricht mit spannenden Außenmotiv-Szenen dynamisch die einzelnen Prozesstage, die u.a.am Kölner Oberlandesgericht gedreht wurden. Doch nicht nur die Locations sorgen für Authentizität, auch Richterin Barbara Salesch bleibt ihrem markanten Stil treu - direkt, empathisch, unbestechlich. Und es gibt auch weitere bekannte Gesichter: Bernd Römer als Oberstaatsanwalt, Ulrike Tasic als Strafverteidigern, Tijen Kortak als Anwältin der Nebenklage und Rechtsanwalt Malte Höch stellen engagiert unter Beweis, warum sie als TV-Juristen so beliebt sind.

"Barbara Salesch - Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein" ist eine Produktion von Filmpool Entertainment für RTL.

