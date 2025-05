RTL Television GmbH

Zwei Bachelors. Zwei Väter. Ein Ziel: die große Liebe.

Martin Braun und Felix Stein starten am 18. Juni 2025 bei RTL ins Abenteuer Liebe

Im malerischen Südafrika setzen wieder zwei begehrte Single-Männer alles auf die Karte der Liebe. Fotograf Felix Stein und Versicherungs- und Finanzanlagefachmann Martin Braun sind "Die Bachelors" 2025. Was sie verbindet: Sie sind beide Väter und bereit für die große Liebe. Jetzt soll es bei dem 32-jährigen Felix nicht nur mit der Kamera Klick machen, sondern auch endlich wieder im Liebesleben, und der 35-jährige Martin wünscht sich die richtige Partnerin für das Familienglück an seiner Seite. "Die Bachelors" starten am 18. Juni mit insgesamt 10 Folgen bei RTL und schon am 11. Juni vorab auf RTL+.

Dank seiner charmanten und humorvollen Art kann man sich bei Felix sicher sein, dass eine Konversation mit ihm niemals langweilig wird. Der Berliner verdient sein Geld damit, seine kreative Ader in der Fotografie und als Social-Media-Host auszuleben. Als Fußballfan hat er sich einen Traum erfüllt und sich in den letzten Jahren darauf spezialisiert, Athleten und Sportmarken perfekt hinter der Kamera in Szene zu setzen. Er ist seit fünf Jahren Single und aus seiner letzten Beziehung ging sein Sohn hervor: "Ich habe einen ganz, ganz tollen fünfjährigen Sohn, der der absolute Inhalt meines Lebens ist."

Auch Martin ist ein absoluter Familienmensch und immer offen für neue Abenteuer. Er liebt es, Vater zweier Mädchen zu sein - eine Rolle, in der er vollkommen aufgeht. Vor gut 3,5 Jahren trennten sich einvernehmlich die Wege von ihm und seiner Exfrau. Martin hat jetzt Lust, sich wieder neu zu verlieben und kann es sich gut vorstellen mit der richtigen Frau an seiner Seite weitere Kinder zu bekommen. "Ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch und gucke immer, dass es allen gut geht. Ich bin sehr abenteuerlustig und ein kleiner Adrenalinjunkie. Ich fahre Motorrad, mache viel Sport - ob Tennis, Paddeln oder Windsurfen, da ist alles mit dabei", so beschreibt Martin sich selbst.

Und was erwartet die Zuschauer:innen mit diesem Bachelor-Doppelpack? "Es wird emotional. Es wird wild. Und es wird garantiert nicht langweilig - mit sehr unterschiedlichen Mädels, starken Momenten und natürlich: Martin und mir.", so Felix.

Exklusive Radio-O-Töne mit Felix und Martin finden Sie hier im Media Hub.

Steckbriefe

NAME: Felix Stein

ALTER: 32

WOHNORT: Berlin

BERUF: Fotograf, Creator für Sportler & Personalities

HOBBIES: Mode, Fußball, Fotografie, Sinn für Ästhetik

SINGLE SEIT: 5 Jahren

FUN FACT(S): Leute parodieren, Akzente nachmachen

NAME: Martin Braun

ALTER: 35

WOHNORT: Köln

BERUF: Versicherungs- und Finanzanlagefachmann

HOBBIES: Sport, Kochen, Lesen

SINGLE SEIT: 3 ½ Jahren

FUN FACT(S): "Wenn ich mich konzentriere, fange ich an zu kauen"; Wenn ich Nachrichten schreibe, murmele ich diese laut mit"

Weitere Infos und Videos rund um Felix und Martin sowie "Die Bachelors" finden die Zuschauer:innen wieder exklusiv bei RTL.de, auf dem offiziellen Instagram-Account (bachelor.rtl), auf dem offiziellen TikTok-Account (@bachelor.rtl), dem Youtube "Die Bachelors"-Kanal und auf der offiziellen RTL-Facebook-Seite von "Die Bachelors".

