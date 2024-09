Aliru GmbH

Innovative Partnerschaft: Aliru GmbH und Universität Mannheim revolutionieren Vor-Ort-Meetings

Mannheim (ots)

Starke Unternehmen in der IT-Branche zeichnen sich unter anderem durch die Fähigkeit aus, sich stetig weiterzuentwickeln und neue Innovationen zu präsentieren. Eines dieser Unternehmen ist die Aliru GmbH, die seit Kurzem mit der Universität Mannheim und dem BMWK zusammenarbeitet. Ihre KI-basierte Software "Sally AI" wird dabei in eine Hardwarelösung integriert. Wie die Zusammenarbeit abläuft und welche Vorteile sich dabei bieten, erfahren Sie hier.

Auch Universitäten stehen heute vor der Herausforderung, sich ständig an die schnell verändernde Technologie anzupassen und Innovationen voranzutreiben. Denn die Integration neuer Technologien in den akademischen und administrativen Betrieb kann die Effizienz und Effektivität von Forschungs- und Lehrprozessen erheblich steigern. Daher bieten moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz und automatisierte Systeme Hochschulen die Möglichkeit, ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, den administrativen Aufwand zu reduzieren und den Wissensaustausch zu fördern. Durch die Implementierung solcher innovativen Lösungen, die traditionelle Prozesse ersetzen oder ergänzen, können Universitäten erheblichen Mehrwert erzielen und den Anforderungen der digitalen Welt besser gerecht werden. "Allerdings schaffen selbst Universitäten diese Transformation oft nicht allein und benötigen daher die Hilfe von Experten, um moderne Technologien voll auszuschöpfen", sagt Julian Kissel, Geschäftsführer der Aliru GmbH.

"Wir streben nach Innovation und freuen uns, unsere Kunden als Experten dabei zu unterstützen", erklärt er weiter. Als Experte für Microsoft PowerApps und Dynamics 365 bietet Julian Kissel umfassende Unterstützung bei der Planung, Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter CRM-Lösungen an. Mit seinem Team aus zertifizierten Microsoft-Spezialisten optimiert er bestehende Geschäftsprozesse durch innovative Ansätze wie die KI-gestützte "Sally AI". Diese Lösung erstellt nicht nur automatisierte Meeting-Transkription, sondern steigert auch die Gesamteffizienz und hat Unternehmen in den letzten Jahren erfolgreich zu erheblichen Umsatzsteigerungen verholfen. Auch die Universität Mannheim macht sich die Expertise von Julian Kissel und seinem Team zunutze: In enger Kooperation mit der Universität entwickelt die Aliru GmbH ein innovatives Sprachaufnahme- und Analysesystem, das Vor-Ort-Meetings unterstützt, indem es automatisch Gesprächsprotokolle erstellt, Zusammenfassungen generiert und die wichtigsten Informationen herausfiltert.

Innovative Technologie für Vor-Ort-Meetings: Kooperation zwischen der Aliru GmbH und der Universität Mannheim

Im Rahmen des Projekts "Entwicklung eines intelligenten Meeting-Assistenzsystems zur Unterstützung von Vor-Ort-Business-Meetings" wird ein innovatives Sprachaufnahme- und Analysesystem entwickelt, das als "Meeting-Assistent" für Vor-Ort-Meetings dient. Im Wesentlichen wird die Software "Sally AI" dabei in eine Hardwarelösung - einen Lautsprecher - integriert. Dieses System kann selbst bei störenden Hintergrundgeräuschen präzise Gesprächsprotokolle erstellen und Redebeiträge einzelnen Sprechern zuordnen. Es erkennt während des Meetings automatisch Action-Items und weist diese den entsprechenden Personen zu. Zudem wird das System eine neuartige Analyse der Gesprächsstimmung ermöglichen. Ein weiteres besonderes Merkmal ist die Fähigkeit, unternehmensspezifischen Jargon und Abkürzungen zu transkribieren, die herkömmliche Sprachanalysesysteme oft nicht verstehen. "In enger Zusammenarbeit mit der Universität Mannheim wird eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt, die speziell auf die Anforderungen von Vor-Ort-Business-Meetings abgestimmt ist und durch kontinuierliche Optimierung eine besonders hohe Leistungsfähigkeit erreicht", sagt Julian Kissel.

Die Universität Mannheim hat aufgrund ihres Wissens über die Arbeit mit "Sally" den Kontakt zu Julian Kissel aufgenommen. Neben Sally ist die Aliru GmbH auch für ihre positiven Kundenerfahrungen bekannt: Schließlich haben die Experten des Unternehmens bereits zahlreichen Kunden zu erheblich gesteigerter Effizienz verholfen - insbesondere durch die Optimierung des CRM-Systems Dynamics 365. Um maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, werden zu Beginn jeder Zusammenarbeit die spezifischen Herausforderungen der Kunden analysiert und ein passendes Testsystem entwickelt, das ein bis zwei Wochen getestet wird. Eine detaillierte Analyse nach dieser Phase sorgt dafür, dass die Lösungen exakt auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Die Kunden erhalten regelmäßige Fortschrittsberichte und umfassende Schulungen nach der Implementierung - bei Bedarf übernehmen sie auch den Support. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zeigt sich in zahlreichen Erfolgsgeschichten und den positiven Erfahrungen von Kunden der Aliru GmbH.

Vorteile des innovativen Sprachaufnahme- und Analysesystems

"Unser innovatives Sprachaufnahme- und Analysesystem bietet zahlreiche Vorteile für Meetings: Es ermöglicht den Teilnehmern, sich voll und ganz auf das Gespräch zu konzentrieren, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob alle wichtigen Punkte festgehalten werden", sagt Julian Kissel. Das System erstellt automatisch detaillierte Gesprächsprotokolle, was manuelle Notizen überflüssig macht und die Nachbereitung erheblich effizienter gestaltet. Dadurch werden menschliche Fehler und das Vergessen von wichtigen Informationen minimiert. Zudem kann das Gespräch im Nachgang analysiert werden, um Verbesserungspotenziale zu erkennen und gezielt daran zu arbeiten.

Durch die Automatisierung der Protokollierung und die bessere Organisation von Meeting-Informationen wird die Gesamtarbeitszeit effizienter genutzt. Das Projekt mit der Uni Mannheim ist der erste Schritt, um "Sally AI" als Meeting-Assistentin sowohl für Online- als auch Vor-Ort-Meetings in ganz Deutschland zu etablieren. Das langfristige Ziel ist es, dass niemand mehr auf manuelle Notizen angewiesen ist und Meetings durch technologische Unterstützung optimiert werden. "Wir arbeiten ständig an neuen Innovationen, um ein treibender Faktor in Sachen Digitalisierung in Deutschland zu sein. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Universität Mannheim, die uns einen weiteren Schritt in diese Richtung bringt", sagt Julian Kissel abschließend.

Original-Content von: Aliru GmbH, übermittelt durch news aktuell