E.ON Energie Deutschland GmbH

"E-Autofahrer-Trends"- Aktuelle E.ON Studie zeigt, wohin die Reise beim Laden gerade geht

2 Audios

231025_BmE_E-Autofahrer-Trends.mp3

MP3 - 1,8 MB - 01:57 Download Your browser does not support the audio element.

231025_OTP_E-Autofahrer-Trends.mp3

MP3 - 2,9 MB - 03:10 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Immer mehr deutsche Autofahrer steigen gerade um auf E-Autos. Zum einen weil Elektromobilität die Technik der Zukunft ist, aber natürlich auch wegen der wachsenden Modellvielfalt und den immer besseren Lademöglichkeiten. Eine aktuelle Umfrage unter E-Autofahrerinnen und -fahrern zeigt jetzt, wie deren Bedürfnisse sind und was sie sich für die nächsten Jahre noch unbedingt wünschen. Helke Michael verrät Ihnen mehr.

Sprecherin: Zwei von drei E-Autobesitzern laden ihr Fahrzeug am liebsten zu Hause mithilfe der eigenen Wallbox auf.

O-Ton 1 (Dr. Christoph Ebert, 19 Sek.): "Das ist natürlich der komfortabelste Ort, an dem man aufladen kann. Auch ein wichtiger Grund ist dafür, dass die Befragten hier den eigenen Solarstrom gerne in das Auto auch laden. Wenn man eine solche Solaranlage besitzt, ist das natürlich eine tolle Verwendung des nachhaltig produzierten Stroms."

Sprecherin: Sagt Dr. Christoph Ebert von E.ON Drive. Besonders angesagt ist das Laden zu Hause im Saarland sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, deutlich weniger dagegen in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin.

O-Ton 2 (Dr. Christoph Ebert, 21 Sek.): "Dadurch natürlich auch, dass persönliche und privat verfügbare Parkplätze hier etwas seltener sind. Viele der Befragten wünschen sich allerdings, dass auch in diesen etwas verdichteten Zonen, wo nicht so viel das eigene Haus im Vordergrund steht, die Möglichkeiten des öffentlichen Ladens und des Ladens in der Öffentlichkeit etwas noch ausgebaut wird."

Sprecherin: So wünscht sich die große Mehrheit der Befragten beispielsweise mehr Ladestationen an Zeltplätzen und Hotels, aber auch in unmittelbarer Nähe von Supermärkten, Kinos und Restaurants.

O-Ton 3 (Dr. Christoph Ebert, 23 Sek.): "Im Alltag darf man nicht vergessen, dass das Laden beim Arbeitgeber von besonderem Interesse ist, vor allem, wenn man zum Beispiel zu Hause nicht so gut laden kann. Hier gibt's unterschiedliche Möglichkeiten, entweder mit Schnellladestationen, wenn man sich nur kurz dort aufhalten würde. Am Arbeitsplatz bieten sich aber auch sogenannte AC- oder Langsam-Ladestationen an, da das Fahrzeug hier mehrere Stunden steht."

Sprecherin: Vielleicht ist das sogar schon bald an Ihrem Arbeitsplatz eine realistische Option, denn der Staat unterstützt gerade Unternehmen aller Couleur bei der Errichtung solcher Ladestationen.

O-Ton 4 (Dr. Christoph Ebert, 14 Sek.): "Das können kleine, aber auch größere Unternehmen in Anspruch nehmen - und wir von E.ON unterstützen diese Unternehmen gerne bei der Planung und dem Aufbau von individuellen Ladelösungen für ihre Mitarbeiter oder auch ihre eigene Flotte."

Abmoderationsvorschlag: Maßgeschneiderte Elektromobilität-Lösungen für Ihr Zuhause und für die Arbeit gibt's unter eon.de. Einfach mal reinklicken und sich schlau machen!

Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell