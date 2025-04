Köln (ots) - Der Jackpot ist heiß, die Spannung unerträglich - und jetzt steigen die Stars in den Ring! Am 9. und 16. April treten in zwei spektakulären Prominenten-Specials insgesamt neun hochmotivierte Stars gegen "Mister Challenge" Stefan Raab an, um dem Mann, der niemals aufgibt, das Fürchten zu lehren und ...

mehr