GZSZ & BIÖG: Gemeinsam für Organ- und Gewebespende

Neue Storyline bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" setzt Zeichen für Aufklärung

Köln (ots)

Die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), produziert von UFA Serial Drama, widmet sich erneut einem gesellschaftlich relevanten Thema: Organ- und Gewebespende. In Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) bringt GZSZ das Thema auf die Bildschirme von Millionen - emotional erzählt, authentisch recherchiert und mit einer klaren Botschaft: Organspende kann Leben retten!

Und darum geht es ab Folge 8.258 (am 24.4.2025 bei RTL und eine Woche vorab auf RTL+) in der Serie: Dramatische Wendung - John muss eine Entscheidung treffen. In der kommenden GZSZ-Story benötigt die kleine Clara dringend eine Leberspende. Ein postmortal gespendetes Organ steht nicht zur Verfügung. Eine Lebendorganspende ist nötig. Doch ihre leibliche Mutter Zoe, gespielt von Lara Dandelion Seibert, scheidet als Spenderin aus. In dieser existenziellen Situation erfährt John, gespielt von Felix von Jascheroff, dass er infrage kommt und helfen könnte. Wird er sich der Verantwortung stellen und seiner Tochter das Leben retten?

Christiane Ghosh, RTL Executive Producerin: "Viele Menschen wissen nicht genau, was eine Organspende und insbesondere eine Lebendspende für sie und andere bedeutet - oder sie setzen sich erst dann mit dem Thema auseinander, wenn sie selbst oder Menschen in ihrem Umfeld betroffen sind. Mit dieser Storyline möchten wir Denkanstöße geben und zeigen, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit dem Thema zu befassen."

Dr. Johannes Nießen, Kommissarischer Leiter des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit: "Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet eine Organ- und Gewebespende. Doch eine positive Haltung allein reicht nicht: Es zählt, eine bewusste Entscheidung zu treffen und diese auch zu dokumentieren - im Organspendeausweis, in der Patientenverfügung oder im Organspende-Register. Denn wenn niemand die eigene Entscheidung kennt, müssen im Ernstfall Angehörige über eine mögliche Spende entscheiden. Nehmen Sie sich die Zeit, sich zu informieren. Denn noch immer warten rund 8.500 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan."

Um die Storyline realitätsnah und einfühlsam umzusetzen, arbeitet GZSZ eng mit medizinischen Fachleuten und dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit zusammen, um weiter aufzuklären und zu informieren. Die Kooperation soll nicht nur kurzfristig Aufmerksamkeit schaffen, sondern das Thema Organ- und Gewebespende nachhaltig bei den RTL-Zuschauenden verankern.

Lara Dandelion Seibert, Schauspielerin: "Diese Geschichte zeigt, wie tief Organ- und Gewebespende bzw. die Frage nach einer Lebendspende in das Leben der Betroffenen eingreift - und wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen, da es Leben retten kann. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieser wichtigen Storyline zu sein."

Felix von Jascheroff, Schauspieler: "Diese Story hat mich als Vater schon beim ersten Lesen der Drehbücher persönlich sehr berührt. Ich hoffe, dass wir damit Menschen ermutigen, sich mit dem Thema Organ- und Gewebespende auseinanderzusetzen. Denn jede:r könnte einmal darauf angewiesen sein und dann muss es schnell gehen."

Informationen zur Organspende nach dem Tod und zur Lebendorganspende unter: www.organspende-info.de

