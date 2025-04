RTL Television GmbH

15 Jahre Schillerallee

Valea Scalabrino feiert am 15.4. "Unter uns"-Jubiläum

Köln (ots)

Am 15. April 2025 feiert Valea Scalabrino ihr 15-jähriges Jubiläum in der RTL-Daily "Unter uns". Seit Folge 3820 (Erstausstrahlung: 15.4.2010) steht sie als Dr. med. Sina Hirschberger (damals noch Sina Uhland) vor der Kamera - und das mit einer Beständigkeit, die in der Serienlandschaft nicht alltäglich ist. Die gebürtige Berlinerin ist der UFA Serial Drama-Produktion immer treu geblieben. Das macht sie zu einer Botschafterin der Werte, für die "Unter uns" seit mehr als 30 Jahren steht: Familie, Freundschaft und Nachbarschaft - eine eingeschworene Gemeinschaft, die in allen Lebenslagen zusammenhält.

Als Valea Scalabrino damals nach Köln kam, war sie gerade einmal 19 Jahre alt. Heute blickt sie auf ein halbes Leben in der Schillerallee zurück. Sie ist dabei gemeinsam mit ihrer Rolle nicht nur gewachsen, sondern auch erwachsen geworden. Ihre Serienfigur Sina, die mittlerweile mit Benno Hirschberger (gespielt von Benjamin Heinrich) verheiratet ist, gehört zu den zentralen Charakteren im Ensemble. In zahlreichen Handlungssträngen hat die Schauspielerin ihre Figur mit Tiefe und Authentizität geprägt und damit maßgeblich zur Kontinuität der Serie beigetragen.

Auch die Fans zeigen ihre Wertschätzung: Der offizielle 'Unter uns'-Fanclub zeichnete sie bis heute viermal als "Beste Schauspielerin" und sechsmal als "Sexiest Unter uns-Woman" aus. Die Fans wählten ebenfalls sechsmal ihren Charakter Sina als "Beste Rolle (weiblich)".

Am Jubiläumstag selbst wird Valea auch bei "Punkt 12" zu Gast sein, wo sie auf 15 Jahre Seriengeschichte zurückblickt - mit vielen Erinnerungen, Einblicken hinter die Kulissen und einem Augenzwinkern.

"Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es www.rtl-uhd.de.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell