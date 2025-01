Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Neues Jahr, neues Ich: Der Abnehmguide der Apotheken Umschau für die erfolgreiche Umsetzung der Neujahrsvorsätze!

Baierbrunn (ots)

Der neue Apotheken Umschau-Ratgeber "Sie haben Ihr Wunschgewicht erreicht!" ist der ideale Ratgeber für alle, die aktiv und präventiv etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig alltagstauglich, bietet das Buch eine wertvolle Unterstützung für ein gesünderes Leben und hilft, dauerhaft abzunehmen.

Mit "Sie haben Ihr Wunschgewicht erreicht!" präsentiert der Wort & Bild Verlag ein verlässliches Navigationssystem, das Lesende sicher durch den verwirrenden Abnehmdschungel in Richtung des eigenen Wunschgewichts leitet.

Mit über 60 leckeren Rezepten, einsteigerfreundlichen Trainingsplänen, die auch kostenfrei zum Download zur Verfügung stehen, und langfristigen Strategien, um das neue Gewicht dauerhaft zu halten, stärkt der Apotheken Umschau-Ratgeber das Bewusstsein für gesunde Ernährung und die regelmäßige Bewegung im Alltag. Denn: Sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen hat nicht nur gesundheitliche Vorteile - es stärkt auch das Selbstbewusstsein. Mit "Sie haben Ihr Wunschgewicht erreicht!" navigieren Lesende sicher und langfristig erfolgreich in Richtung Wohlfühlgewicht - ohne Umwege und mit einem klaren Plan.

Der praktische Wegweiser, um gesund und dauerhaft abzunehmen

Ihre Route wird berechnet ... so unterstützt das Abnehm-Navi in Buchform bei der Reise zum Wunschgewicht:

Leckere und gesunde Sattmacher-Rezepte: Wie klare Wegweiser führen die schmackhaften Rezepte auf die richtige Spur und machen den Weg zum Wunschgewicht genussvoll.

Rezepte auf die richtige Spur und machen den Weg zum Wunschgewicht genussvoll. Auswärts essen - den Kurs halten: Mit hilfreichen Tipps zum Umgang mit Einladungen und Restaurantbesuchen bleibt der Kurs stabil, auch bei kleinen Abstechern.

Mindset is key: Der "Beifahrer" auf der Reise - Motivation als wesentliches Tool, um Herausforderungen gelassen zu meistern. Mit Tipps zur Stressbewältigung und Verhaltensänderung.

als wesentliches Tool, um Herausforderungen gelassen zu meistern. Mit Tipps zur Stressbewältigung und Verhaltensänderung. Einsteigerfreundliche Trainingspläne (auch als Download): Eine gesunde Ernährung ist Ihr "Fahrzeug", Bewegung der "Treibstoff" - nur beides gemeinsam bringt Sie sicher ans Ziel.

- nur beides gemeinsam bringt Sie sicher ans Ziel. Ein Marathon - kein Sprint: Dieser Ratgeber zeigt nicht nur, wie man am Ziel ankommt, sondern auch auf Dauer am Ziel bleibt.

Wort & Bild Verlag | Erscheinungstermin: 04. Januar 2025 | 176 Seiten | 22,99 Euro | ISBN: 978-3927216907

Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch in Buchform, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: "Sie haben Ihr Wunschgewicht erreicht!" (ISBN: 978-3927216907), "Blutzucker in Balance" (ISBN: 978-3-92721686-0), "Osteoporose. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-69-3), "Leichter abnehmen dank Teller-Trick" (ISBN: 978-3-927216-85-3), "Depression. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN: 978-3-927216-84-6), "Bluthochdruck. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-81-5), "Demenz. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN 978-3-927216-78-5), "Länger leben ohne Bauchfett" (ISBN: 978-3-927216-80-8), "Diabetes Typ 2 - Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-77-8), "Fleischfrei" (ISBN 9783927216-76-1), "Fit in 12 Wochen" (ISBN 978-3-927216-70-9), "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN 978-3-927216-72-3), "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN 978-3-927216-68-6), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN 978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN 978-3-927216-53-2).

Das Buchprogramm wird laufend ausgebaut und entsteht mit viel Sorgfalt und Expertise in der Isartal Health Media, einem Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags. Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com. Alle Bände sind im Buchhandel und in Apotheken erhältlich. Unter https://buecher.apotheken-umschau.de/ finden Sie eine Übersicht unseres umfangreichen Buchprogramms.

