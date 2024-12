gesundheit-hören-Podcast Siege der Medizin: Ausnahmeforscher Paul Ehrlich und die Suche nach der Zauberkugel

Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist sein Name fast allen ein Begriff: Denn während der Pandemie war das nach Paul Ehrlich benannte Institut fast täglich in den Medien. Was viele nicht wissen: Der Forscher, geboren 1854, war ein echtes Ausnahmetalent, das wichtige Grundlagen für die moderne Medizin gelegt hat - vor allem in den Bereichen Immunologie und Chemotherapie.

In der neuen Folge von Siege der Medizin, dem erfolgreichen medizinhistorischen Podcast von gesundheit-hören aus dem Wort & Bild Verlag, erzählt Schauspielerin Andrea Sawatzki in gewohnt fesselnder Manier die ganze Geschichte, unterstützt von dem Experten Dr. Axel Hüntelmann, Medizinhistoriker am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Berliner Charité.

Die Suche nach der Zauberkugel

"Die Suche nach der Zauberkugel" - so nannte Ehrlich seine wichtigste Forschungsarbeit selbst. Doch so abstrakt wie es klingt, war das gar nicht, wie im Podcast zu hören ist: Denn unter der "Kugel", im Sinne einer Gewehrkugel, verstand Ehrlich ein Medikament, das ganz gezielt einen Krankheitserreger oder Tumor trifft und zerstört, ohne den Körper in Mitleidenschaft zu ziehen. Die Idee basierte auf seiner früheren Begeisterung für die Färbung von Gewebe und Mikroorganismen - dafür war er bekannt. Ihm war klar: Wenn es Farbstoffe gibt, die sich an bestimmte Zellen binden, muss es auch Wirkstoffe geben, die genauso spezifisch eingesetzt werden können.

Auf dieser Basis gelang es Paul Ehrlich 1909 gemeinsam mit dem japanischen Kollegen Hata Sahachiro, das "Präparat 606" zu entwickeln: eine Arsenverbindung, die gegen Syphillis-Erreger wirkt und relativ wenig Nebenwirkungen verursacht. Es kam unter dem Namen "Salvarsan" auf den Markt. Und wurde bekannt als das erste Chemotherapeutikum.

Das ist aber noch lange nicht alles! Denn Paul Ehrlich leistete noch weitere wichtige Pionierarbeit für die Medizin, bekam dafür Anerkennung und hatte auch mit Herausforderungen zu kämpfen - ein echter Sieg der Medizin!

Siege der Medizin auf einen Blick

Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften und die Persönlichkeiten, die sie vorantrieben - in der ersten und zweiten Staffel spannend und plastisch erzählt von Ulrich Noethen, ab der dritten Staffel von Schauspielerin Andrea Sawatzki. Neben Expert:innen lassen die Erzähler:innen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nehmen die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expert:innenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Das kommt bei den Hörer:innen an: Mit inzwischen mehr als 1 Million Downloads und Streams und einer Top-Platzierung in den Apple-Charts der Gesundheitspodcasts gehört das Format zu den Publikumslieblingen.

Siege der Medizin kommt alle vierzehn Tage neu von gesundheit-hören, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. Kostenlos abrufbar ist Siege der Medizin auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

