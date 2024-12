Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

"gesundheit-hören - Das Lexikon": Die meistgefragten Podcast-Gesundheitsbegriffe - was steckt hinter Muskelkrampf, Hautkrebs & FSME?

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

gesundheit-hören - Das Lexikon der Apotheken Umschau bietet einen im deutschsprachigen Raum einzigartigen Nachschlage-Podcast zu Gesundheits- und Medizinthemen, der lange Internet-Recherchen erübrigt. Die bislang über 220 Beiträge sind möglichst kurz, knapp und verständlich und tragen zur unkomplizierten Gesundheitsaufklärung bei.

Was ist ein Muskelkrampf? Wie macht sich eine Wirbelkanalverengung bemerkbar? Wie erkenne ich Hautkrebs und was genau verbirgt sich hinter der Abkürzung FSME? Antworten auf diese Fragen finden sich in den Top-Ten der abgerufenen Beiträge des Podcasts gesundheit-hören - Das Lexikon. Er wurde im Januar 2024 ins Leben gerufen und erklärt die im Netz meistgesuchten Begriffe rund um die Gesundheit, darunter Krankheiten, Medikamente, Wirkstoffe und Therapien - immer gut verständlich, faktenbasiert und unterhaltsam.

Peter Glück, als Chefredakteur beim Wort & Bild Verlag für das Podcast-Angebot des Medienhauses verantwortlich: "Bislang haben wir exakt 221 Folgen vertont, die dauerhaft und kostenfrei im Netz zur Verfügung stehen und sich hoher Beliebtheit erfreuen: Weit über 500.000 Streams und Abrufe zeigen, dass viele Menschen das Format sehr gerne zur schnellen und dennoch vertrauenswürdigen Information nutzen."

Bestens informiert ohne lange Internet-Recherche

Die Podcast-Folgen, die jeweils drei bis maximal fünf Minuten lang sind, erklären den Hörer:innen unterschiedliche Aspekte und Begriffe aus den Bereichen Medizin und Gesundheit. gesundheit-hören - Das Lexikon bietet sich deshalb allen an, die eine Frage habenoder einen Begriff nicht verstehen und ihn schnell erklärt bekommen möchten, ohne lange zu recherchieren. Das Audio-Format zeichnet sich durch eine sehr einfache Sprache aus - und erreicht mit seinen verständlichen Inhalten auch Menschen mit geringer Gesundheitskompetenz oder Personen, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist. Abgerundet wird jede Folge mit zusätzlichen Fakten, die unterhaltsam sind und im Kopf bleiben. Produziert wird der Podcast in den Tonstudios des Wort & Bild Verlags in Baierbrunn.

Der Podcast gesundheit-hören.de - Das Lexikon von gesundheit-hören, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau, ist auf allen gängigen Podcastplattformen sowie auf gesundheit-hören.de abrufbar.

Über gesundheit-hören

Das Audio-Angebot gesundheit-hören der Apotheken Umschau bietet Podcasts rund um die Themen Medizin und Gesundheit. Sei es das tägliche Gesundheitsupdate, eine spannende Zeitreise durch die Medizingeschichte oder Wissen rund um Diabetes - die Audioplattform der Apotheken Umschau bietet Gesundheitspodcasts für unterschiedliche Bedürfnisse. Egal, ob gesundheitsinteressiert oder Health Professional. Die Podcasts sind auf allen gängigen Podcastplattformen sowie auf gesundheit-hören.de abrufbar.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell