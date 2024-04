RTL Television GmbH

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" enthüllt brandneues PR- und Medienagentur-Set: Neuer Kreativort für Katrin, Emily und Laura ab 8.4.2024!

Potsdam (ots)

Kurz vor der 8.000. Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verkündet die Produzentin Dominique Moro von UFA Serial Drama aufregende Neuigkeiten: Ein innovatives Set für die Serie wird in Folge 7.995 (8.4.2024 um 19:40 Uhr bei RTL, eine Woche vorab auf RTL+) eingeführt. Dabei handelt es sich um ein Büro, das der brandneuen PR- und Medienagentur Female3 gewidmet ist. Spannende, emotionale und unerwartete Entwicklungen warten dort zukünftig auf die Rollen Katrin (Ulrike Frank), Emily (Anne Menden) und Laura (Chryssanthi Kavazi), die in diesem kreativen Wirkungsfeld agieren werden. Im folgenden Interview erfahren Sie alles über die Konzeption, Gestaltung und Story-Entwicklung rund um die moderne und originelle Studio-Deko!

Frau Moro, sie präsentieren ab Folge 7.995 ein neues Set. Was können Sie bereits darüber verraten und warum wird es gerade jetzt eingeführt?

In dem neuen Set werden alle Geschichten rund um unsere neue PR- und Medienagentur Female3 spielen. Nachdem die drei Powerfrauen Katrin, Emily und Laura sich beruflich zusammengetan haben, bekommen sie nun auch angemessene Büroräume: Hier wird gearbeitet, geliebt und gestritten.

Welchem Konzept liegt das neue Set zugrunde und welche Inspirationen haben Sie bei seiner Gestaltung berücksichtigt?

Wir wollten einen modernen Arbeitsplatz kreieren. Wenig Papier, viel interaktives Arbeiten. Keine klassischen Einzelbüros, sondern ein offener Raum, der viel Platz für Kreativität bietet.

Können Sie uns einen Einblick in die kreativen Prozesse geben, die zur Entwicklung des neuen Sets geführt haben?

Gemeinsam mit unserem Ausstatter Remo Westermann haben wir die Idee einer modernen, weiblich geführten Agentur entwickelt. Uns war ein schlichter und dennoch eleganter Look wichtig.

Gab es besondere Herausforderungen bei der Umsetzung und Gestaltung des neuen Sets, insbesondere während des laufenden Betriebs?

Wie immer saß uns die Zeit im Nacken. Im laufenden Betrieb einer täglichen Serie ein komplett neues Set zu bauen, ist eine logistische und dispositorische Meisterleistung. Es braucht ein tolles Team, das Hand in Hand zusammenarbeitet, um das in kürzester Zeit zu realisieren. Ihnen gilt für das Ergebnis mein herzlicher Dank!

In den vergangenen 8.000 Folgen gab es viele ikonische Dekorationen, Momente und Geschichten. Welche sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben und warum?

In 32 Jahren Seriengeschichte gab es so viel Tolles! Hier nur eine kleine Auswahl: Die Halloween-Partys im Vereinsheim sind genauso legendär wie der spektakuläre Brand im Mauerwerk und die Wiedereröffnung danach. Jedes Jahr sind unsere Weihnachts- und Silvesterfolgen etwas ganz Besonderes. Außerdem erinnere mich gerne an die tollen Dreharbeiten im Ausland und die vielen glamourösen Hochzeiten und tieftraurigen Beerdigungen.

Wie sieht die Zukunft mit der neuen Agentur und nach der 8.000. Folge bei GZSZ aus?

Spannend, emotional und unerwartet. Es bilden sich neue Allianzen, alte Freundschaften werden auf den Prüfstand gestellt und ein Kampf um Macht und Liebe wird sich entspinnen. Rund um die Agentur Female3 wird es ganz sicher nie langweilig!

Fotos finden Sie im Media Hub!

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist als Deutschlands erste und seitdem erfolgreichste tägliche Serie am 11.5.1992 gestartet, wird produziert von UFA Serial Drama und am 15. April knackige 8.000 Folgen jung. Der RTL-Klassiker, der Schauspieler:innen wie Wolfgang Bahro und Ulrike Frank zu TV-Legenden sowie unzählige Cast-Mitglieder zu absoluten TV-Lieblingen machte, läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL und jederzeit eine Woche vorab auf RTL+. GZSZ, der Kult am Vorabend, wird in UHD produziert und auf RTL UHD ausgestrahlt. Alle Infos gibt es auch hier: rtl-uhd.de. Mehr zu GZSZ auch bei RTL NEWS.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell