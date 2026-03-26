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CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Altenkamp: Religionsfreiheit ist Gradmesser für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

Berlin (ots)

EU-Kommission ernennt neue Sonderbeauftragte für Religionsfreiheit außerhalb der EU

Die EU-Kommission ernennt Mairead McGuinness zur neuen EU-Sonderbeauftragten für Religions- und Glaubensfreiheit außerhalb der Union. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und Humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Norbert Altenkamp:

"Mairead McGuinness übernimmt eine enorm wichtige Aufgabe. Für rund 80 Prozent der Menschen weltweit hat Religion einen hohen Stellenwert. Religions- und Glaubensfreiheit ist die Voraussetzung für den Frieden zwischen den Religionen und somit ein friedensstiftendes Element für Gesellschaften. Das zentrale Menschenrecht ist Gradmesser für den Zustand der Freiheit einer Gesellschaft, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Die Religionsfreiheit steht jedoch unter Druck. In über 60 Ländern wird sie erheblich eingeschränkt oder ist nicht existent. Einschränkungen gehen mit gravierenden Menschenrechtsverletzungen einher. Der weltweite Schutz der Religionsfreiheit und die Verbesserung der oft kritischen Lage religiöser Minderheiten bleiben dringliche Aufgaben.

Christen sind als Angehörige der zahlenmäßig größten Glaubensgemeinschaft weltweit von der Verletzung des elementaren Menschenrechts besonders betroffen, sie sind objektiv die größte verfolgte Gruppe. Angehörige anderer Religionen und Weltanschauungen leiden ebenfalls unter Verfolgung und Diskriminierung aufgrund ihres Glaubens oder weil sie keinem Glauben anhängen."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

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