PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Simon/Geissler: Die Zukunft des Verkehrs ist digital und vernetzt

Berlin (ots)

Intelligente Verkehrssysteme machen die Mobilität sicherer, effizienter und zuverlässiger

Der Deutsche Bundestag hat heute die Neufassung des Gesetzes über Intelligente Verkehrssysteme (IVS-Gesetz) verabschiedet und damit die Weichen für eine datengetriebene und sicherere Zukunft des Verkehrs gestellt. Dazu erklären der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Björn Simon, und der Berichterstatter Jonas Geissler:

Björn Simon: "Mit dem Intelligente Verkehrssysteme-Gesetz schaffen wir die Grundlage für vernetzte Mobilität und Echtzeit-Datenaustausch. Warnungen vor Falschfahrern, Glätte oder Hindernissen fließen künftig direkt in die Routenplanung ein. Digitale Verkehrsinformationen - zum Beispiel zu Ladesäulen, Car-Sharing oder barrierefreiem ÖPNV - werden über den Nationalen Zugangspunkt verfügbar. So machen wir Mobilität für die Menschen in unserem Land sicherer, effizienter und zuverlässiger. "

Jonas Geissler: "Das Intelligente Verkehrssysteme-Gesetz ist ein wirklich gutes Gesetz: wir bündeln Mobilitätsdaten im nationalen Zugangspunkt und stellen sie Nutzern zur Verfügung: Nahtlos, multimodal, europäisch und das Ganze praktikabel und ohne Goldrand. Für Reisende schafft das Gesetz echten Mehrwert, nämlich eine aktuellere, bessere Reiseauskunft, Sicherheit durch frühzeitige Gefahreninformation, Stellplatzinfos für LKW-Fahrer sowie die Basis für mehr autonomes Fahren und neue digitale Geschäftsmodelle."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 26.03.2026 – 09:25

    Simon/Baumgartner: Digitalisierung im Verkehrsbereich: Führerschein demnächst in der App

    Berlin (ots) - Gesetzesänderungen ermöglichen digitalen Führerschein und digitale Parkraumkontrolle Mit einer Gesetzesänderung treibt der Bundestag am heutigen Donnerstagabend die Digitalisierung im Verkehrsbereich voran, erhöht die Sicherheit und reduziert die Bürokratie. Dazu erklären der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Björn ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 09:04

    Luczak: Vorrang für den Wohnungsbau - Einfaches Bauen als neues Normal

    Berlin (ots) - Zeitenwende beim Wohnungsbau mit Baugesetzbuch-Novelle und Gebäudetyp-E Zum Wohnungsbau-Tag 2026 des "Verbändebündnis Wohnungsbau" erklärt der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak: "In Deutschland fehlen hunderttausende Wohnungen, weil Bauen in Deutschland zu lange dauert und zu teuer ist. So kann kein bezahlbarer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren