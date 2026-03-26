CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Simon/Geissler: Die Zukunft des Verkehrs ist digital und vernetzt

Berlin (ots)

Intelligente Verkehrssysteme machen die Mobilität sicherer, effizienter und zuverlässiger

Der Deutsche Bundestag hat heute die Neufassung des Gesetzes über Intelligente Verkehrssysteme (IVS-Gesetz) verabschiedet und damit die Weichen für eine datengetriebene und sicherere Zukunft des Verkehrs gestellt. Dazu erklären der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Björn Simon, und der Berichterstatter Jonas Geissler:

Björn Simon: "Mit dem Intelligente Verkehrssysteme-Gesetz schaffen wir die Grundlage für vernetzte Mobilität und Echtzeit-Datenaustausch. Warnungen vor Falschfahrern, Glätte oder Hindernissen fließen künftig direkt in die Routenplanung ein. Digitale Verkehrsinformationen - zum Beispiel zu Ladesäulen, Car-Sharing oder barrierefreiem ÖPNV - werden über den Nationalen Zugangspunkt verfügbar. So machen wir Mobilität für die Menschen in unserem Land sicherer, effizienter und zuverlässiger. "

Jonas Geissler: "Das Intelligente Verkehrssysteme-Gesetz ist ein wirklich gutes Gesetz: wir bündeln Mobilitätsdaten im nationalen Zugangspunkt und stellen sie Nutzern zur Verfügung: Nahtlos, multimodal, europäisch und das Ganze praktikabel und ohne Goldrand. Für Reisende schafft das Gesetz echten Mehrwert, nämlich eine aktuellere, bessere Reiseauskunft, Sicherheit durch frühzeitige Gefahreninformation, Stellplatzinfos für LKW-Fahrer sowie die Basis für mehr autonomes Fahren und neue digitale Geschäftsmodelle."

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