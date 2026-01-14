PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Steiniger/Helfrich: Bejagung des Wolfs muss erlaubt sein

Berlin (ots)

Für den Schutz von Weidetieren und Menschen

Der Bundestag berät am heutigen Mittwoch in erster Lesung über die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht. Dazu erklären der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johannes Steiniger, und der umweltpolitische Sprecher Mark Helfrich:

Johannes Steiniger: "Die stark ansteigende Zahl von Wölfen in Deutschland verängstigt viele Menschen im ländlichen Raum. Halter von Weidetieren machen sich Sorgen um ihre Schafe und Ziegen, Kälber und Fohlen. Auch für die Menschen werden die immer häufiger durch ihre Dörfer ziehenden Wölfe zur Bedrohung. Für die CDU/CSU-Fraktion ist klar: Weidetierhaltung muss möglich sein. Menschen müssen sich auch auf dem Land im Freien aufhalten können - ohne Angst vor Wolfsübergriffen. Deshalb nehmen wir den Wolf in das Jagdrecht auf und führen ein Bestandsmanagement ein. Wir sichern damit die Weidetierhaltung und sorgen für Sicherheit im ländlichen Raum."

Mark Helfrich: "Jahrelang haben wir darauf hingewiesen, dass die stark angewachsene Wolfspopulation reguliert werden muss. Es ist Teil eines erfolgreichen Artenschutzes, dass man gegensteuert, wenn Arten überhand nehmen, wie das in einigen Regionen Deutschlands mit dem Wolf der Fall ist. Mit dem vorliegenden Gesetz zeigen wir, dass wir unser Versprechen halten und uns hinter die Weidetierhalter und Menschen im ländlichen Raum stellen. Wir ermöglichen die Bejagung des Wolfes, wo es notwendig ist. Voraussetzung ist und bleibt aber natürlich, dass der günstige Erhaltungszustand des Wolfs in Deutschland gewährleistet bleibt."

