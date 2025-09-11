PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Weisgerber/Klein: Solidarität mit Lahav Shani

Berlin (ots)

Ausladung des Chefdirigenten ist unglaublicher Vorgang

Das Flanders Festival Ghent hat den jüdischen Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Lahav Shani, ausgeladen, weil er sich nicht eindeutig von der Politik Israel distanziert habe. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende Anja Weisgerber und die kultur- und medienpolitische Sprecherin Ottilie Klein:

Anja Weisgerber: "Mit der Ausladung der Münchner Philharmoniker erleben wir leider wieder blanken, spalterischen Antisemitismus in der Kultur - dieses Mal gerichtet gegen einen großartigen Künstler am Dirigentenpult, nur weil er Israeli ist. Statt das Verbindende von Musik zu achten und zu schützen, lässt sich das Flanders Festival als Bühne für Hetze missbrauchen. Das ist beschämend für Europa. Und wieder einmal macht es das Schweigen der Vielen in der Kulturbranche noch schlimmer. Wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion schweigen nicht. Was hier passiert ist, ist ungeheuerlich. Wir verurteilen diese Entscheidung, sie konterkariert Völkerverständigung in fataler Weise."

Ottilie Klein: "Diese Ausladung ist offener Antisemitismus. Gerade Festivals müssen für das Verbindende stehen, unabhängig von Herkunft, politischer Meinung oder Religion. Niemals dürfen sie zu Orten der Ausgrenzung und des Boykotts werden. Wir erwarten, dass die Ausladung zurückgenommen wird und sich die Festivalleitung bei Lahav Shani und den Münchener Philharmonikern entschuldigt. Als CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind wir dankbar, dass sich Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sofort und deutlich positioniert hat. Es muss klar sein: Auch die Kulturszene steht in der Pflicht, ihre Stimme laut gegen Judenhass zu erheben."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 10.09.2025 – 14:12

    Lips: Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen

    Berlin (ots) - Europäische Verteidigungsunion voranbringen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am heutigen Mittwoch zum ersten Mal in ihrer zweiten Amtszeit eine Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Hierzu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Patricia Lips: "Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:36

    Haase/Rudolph: Haushalt 2025: Investitionen in Wachstum und Sicherheit

    Berlin (ots) - In seiner Bereinigungssitzung am gestrigen Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags den Haushalt 2025 beschlossen. Dazu erklären der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase, und der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Thorsten Rudolph: "Der Bundeshaushalt 2025 wurde gestern ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 07:05

    Haase/Mattfeldt: Verteidigungshaushalt 2025 leitet Zeitenwende ein

    Berlin (ots) - Verteidigungsetat wächst auf über 150 Mrd. Euro bis zum Jahr 2029 Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Donnerstag in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2025 abschließend den Etat des Bundesministeriums der Verteidigung beraten. Hierzu erklären Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher, und Andreas Mattfeldt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren