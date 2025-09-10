PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Lips: Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen

Berlin (ots)

Europäische Verteidigungsunion voranbringen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am heutigen Mittwoch zum ersten Mal in ihrer zweiten Amtszeit eine Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Hierzu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Patricia Lips:

"Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in ihrer Rede zu Recht darauf hingewiesen, dass Europa dringend mehr Verantwortung für seine Sicherheit übernehmen muss - und zwar komplementär zur NATO. Gerade die schwerwiegende Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen macht deutlich, dass wir die Europäische Verteidigungsunion entschlossen voranbringen müssen. Die Ankündigung, beim nächsten EU-Gipfel einen Fahrplan für gemeinsame Verteidigungsprojekte mit klar definierten Zielen für 2030 vorzulegen, ist zu begrüßen.

Sehr positiv ist auch, dass von der Leyen die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt gestellt hat. Die sogenannten Omnibus-Pakete müssen so rasch wie möglich zu einem spürbaren Rückbau von Bürokratie und einer Verringerung der Belastungen von Unternehmen in Europa führen. Die entsprechenden EU-Gesetzgebungsverfahren müssen zügig abgeschlossen werden - ohne die inhaltliche Ambition zu verwässern. Außerdem gilt es, den Binnenmarkt als Motor unserer Wirtschaftskraft zu stärken und Barrieren abzubauen. Wir unterstützen daher den angekündigten Fahrplan für den Binnenmarkt bis 2028, der u.a. die Bereiche Kapital, Dienstleistungen, Energie und Telekommunikation abdecken soll.

Kritisch sehen wir allerdings den von der Kommissionspräsidentin erwähnten europäischen Plan für erschwinglichen Wohnraum und die in diesem Zusammenhang angekündigte Einberufung eines ersten EU-Wohnraumgipfels. Hier stehen zuallererst die Mitgliedstaaten in der Verantwortung und nicht die EU."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 05.09.2025 – 12:36

    Haase/Rudolph: Haushalt 2025: Investitionen in Wachstum und Sicherheit

    Berlin (ots) - In seiner Bereinigungssitzung am gestrigen Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags den Haushalt 2025 beschlossen. Dazu erklären der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase, und der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Thorsten Rudolph: "Der Bundeshaushalt 2025 wurde gestern ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 07:05

    Haase/Mattfeldt: Verteidigungshaushalt 2025 leitet Zeitenwende ein

    Berlin (ots) - Verteidigungsetat wächst auf über 150 Mrd. Euro bis zum Jahr 2029 Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Donnerstag in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2025 abschließend den Etat des Bundesministeriums der Verteidigung beraten. Hierzu erklären Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher, und Andreas Mattfeldt, ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 19:33

    Haase/Mattfeldt: Stabile Finanzierung für Klimaschutz und Transformation gesichert

    Berlin (ots) - 80 Millionen Euro für die Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Donnerstag in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2025 abschließend den Etat des Klima- und Transformationsfonds (KTF) beraten. Hierzu erklären Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher, und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren