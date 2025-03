KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die beste Klasse Deutschlands": Drehstart zur Frühjahrs- und Herbststaffel 2025

Spannende Duelle in den Schulbattles entscheiden über das Weiterkommen

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Mit dem Drehstart für die 21. und 22. Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) in dieser Woche dürfen sich alle Fans schon jetzt wieder auf zwei spannende Staffeln und jede Menge Quiz-Action freuen. Auch 2025 treten die Schülerinnen und Schüler in den "Schulbattles" direkt an ihren Schulen gegeneinander an.

Insgesamt 16 Klassen pro Staffel kämpfen in schulübergreifenden Challenges und Quizduellen um den Einzug in die nächste Runde. Moderatorin Dilara Colak und Content Creator Lukas White sind auch in diesem Jahr wieder als "Battlemaster" und Hosts der Schulbattles dabei. Abwechselnd melden sie sich aus einer teilnehmenden Klasse und begleiten das Duell vor Ort.

Für folgende Schulklassen beginnen die Drehs für die Schulbattles zur Frühjahrsstaffel (Staffel 21):

Klasse 6B der Katholischen Marienschule aus Potsdam

Klasse 6B des Welfen-Gymnasiums aus Ravensberg

Klasse 6LF3 des Elisabeth-Gymnasiums aus Eisenach

Klasse 6C des Otto-Schott-Gymnasiums aus Mainz

Klasse 7B der Freien Schule im Burgenland Jan Hus aus Naumburg

Klasse 7B des Otto-von-Taube-Gymnasiums aus Gauting

Klasse 7S des Werner-Heisenberg-Gymnasiums aus Riesa

Klasse 7G der Peter-Ustinov-Schule aus Hude

Klasse 6B der Papageno Grundschule aus Berlin

Klasse 6D des Ricarda-Huch-Gymnasiums aus Krefeld

Klasse 6G des ahfs Christlichen Gymnasiums Uhlenhorst aus Hamburg

Klasse 6A der Realschule aus Creglingen

Klasse 7C der Max-Ernst-Gesamtschule aus Köln

Klasse 7D der Leibnizschule aus Wiesbaden

Klasse 7.2 des Gymnasiums aus Neu Wulmstorf

Klasse 7C des Städtischen Willi-Graf-Gymnasiums aus München

Für folgende Schulklassen beginnen die Drehs für die Schulbattles zur Herbststaffel (Staffel 22):

Klasse 6A des Hans-Carossa-Gymnasiums aus Berlin

Klasse 6B des St. Hildegard Gymnasiums aus Ulm

Klasse 6A des Margaretha-Rothe-Gymnasiums aus Hamburg

Klasse 6F der Dreieichschule aus Langen

Klasse 7A der Elisabethenschule aus Frankfurt am Main

Klasse 7C des Uhland-Gymnasiums aus Tübingen

Klasse 7L2 des Evangelischen Ratsgymnasiums aus Erfurt

Klasse 7A des Justus von Liebig Gymnasiums aus Neusäß

Klasse 7 G1 und 7A der Christine Brückner Schule aus Bad Emstal-Sand

Klasse 7A2 des Robert Schuman Gymnasiums aus Saarlouis

Klasse 7C des Johanneum zu Lübeck aus Lübeck

Klasse 7B des Städtischen Anno-Gymnasiums aus Siegburg

Klasse 6.2 des Landesgymnasiums Latina August Hermann Francke aus Halle (Saale)

Klasse 6B des Leibniz Montessori Gymnasiums aus Düsseldorf

Klasse 6B des Freien Gymnasiums aus Penig

Klasse 6A der St. Irmengard Realschule aus Garmisch-Partenkirchen

Die acht Siegerklassen der Schulbattle-Duelle qualifizieren sich für die Wochenshows, die erneut in gewohnter Studio-Atmosphäre im KinderMedienZentrum in Erfurt produziert werden. In vier spannenden Folgen pro Staffel treten die Klassen dort gegeneinander an, um sich einen Platz im Superfinale zu sichern - der entscheidenden Endrunde um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands". Moderiert werden die Wochenshows im Wechsel von Clarissa Correa da Silva und Tobias Krell.

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA tragen Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell