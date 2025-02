KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Premiere der 28. Staffel "Schloss Einstein": Survival-Abenteuer zum turbulenten Schulstart

Neue Staffel, neuer Cast, Neues in der KiKA-Quiz App - ab 3. März 2025, montags, 20:10 Uhr

Erfurt (ots)

"Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) geht in die 28. Staffel und feiert Premiere ab 3. März 2025, immer montags um 20:10 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA. Bereits am 28. Februar 2025 können die ersten sechs Folgen auf kika.de und im KiKA-Player gestreamt werden, danach werden eine Woche vor der linearen Ausstrahlung immer montags zwei Folgen online first bereitgestellt. In der KiKA-Quiz App kann man sich wöchentlich parallel zur Ausstrahlung einer spannenden "Schloss Einstein"-Quiz-Challenge stellen.

Und darum geht's: Nach den Ferien stehen die Schüler*innen des Einstein-Internats vor verschlossenen Türen, da die Internatsleitung fehlt. Sportlehrer Herr Hauser (Frederic Heidorn) übernimmt die Leitung und sorgt mit unkonventionellen Methoden für Chaos. Ein Protestzug in den Wald endet durch einen Regenschauer, bringt aber das neue Survival-Modul. Ein weiteres neues Fach beschäftigt sich mit dem Thema Recht und einem kniffligen Fall. Viele neue Gesichter feiern ihr Debüt am Albert-Einstein-Gymnasium: Malik (Jonathan Vöhringer) sucht einen Ersatzspieler für sein Computerspiel und Ruby (Sonia Kantati) bringt naturwissenschaftliche Projekte mit. Luna (Marilou Dolores Diana Weilandt) und Sami (Joël Massy Kohandel) trainieren im Sportmodul während Hugo (Lennox Dreer) Angst davor hat, das langweiligste Leben von allen zu haben und sich deshalb in seinen Lügengeschichten verstrickt.

Die KiKA-Community kann sich ab 3. März 2025 regelmäßig zur Ausstrahlung der neuen Folgen mit Darsteller*innen im Chat auf kika.de austauschen. Bei " KiKA LIVE" (KiKA) berichten Sarah und Ben von den Dreharbeiten der 28. Staffel und besuchen das Casting zur 29. Staffel für das sich über 3.000 Kinder beworben haben. In vier neuen Episoden der Talkrunde " Secrets of Schloss Einstein" sprechen die aktuellen Darsteller*innen mit Jess Schöne über ihre Erlebnisse am Filmset.

"Schloss Einstein" ist seit Sendestart 1998 bei KiKA zuhause und in einer umfangreichen Online-Welt auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Produziert wird die Serie von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführung des MDR für und in Koproduktion mit KiKA. Produzentin ist Josepha Herbst und Producerin Maleen Haug. Head-Autor der Serie ist Sebastian Jansen. Die Redaktion beim MDR verantworten Anke Lindemann und Nicole Schneider.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de und im MDR-Mediendossier.

