Erfurt (ots) - Was sind eigentlich Wahlen? Was ist Demokratie? Warum gibt es in Deutschland keine Königin oder keinen König? Viele Fragen beschäftigen Kinder vor der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player gibt es altersgerechte Wissensangebote, die zeigen, warum Mitbestimmung wichtig ist und wie man sich vor ...

mehr