KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Buchverfilmung "Kannawoniwasein!" am 21. Februar 2025 bei KiKA

Familienkomödie mit Mirja Boes, Eko Fresh und Gisa Flake

Erfurt

Finn und Jola begeben sich auf einen waghalsigen Roadtrip, auf dem sie so manche Abenteuer bestehen müssen - und richtig gute Freunde werden. "Kannawoniwasein!" (HR/SWR) wird am 21. Februar 2025 um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player gezeigt.

Die Familienkomödie basiert auf der gleichnamigen, mehrfach ausgezeichneten Kinderbuchreihe von Martin Muser, produziert von Lieblingsfilm und sadOrigami. Regisseur ist Stefan Westerwelle, der unter anderem auch Regie bei "Into The Beat - Dein Herz tanzt" (ZDF/KiKA) und "Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums" (NDR/MDR/KiKA/rbb) führte. Prominent besetzt ist der Film bis in die Nebenrollen: Comedian Mirja Boes, Rapper und Schauspieler Eko Fresh, Gisa Flake und Heiko Pinkowski.

Der Film wurde vom HR und SWR koproduziert, mit Unterstützung von Hessen Film und Medien, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), MV Filmförderung, Die Beauftragte für Kultur und Medien (BKM), Filmförderungsanstalt (FFA) und Deutscher Filmförderfonds (DFFF). Die Redaktion verantworten Patricia Vasapollo und Jens Opatz (beide HR) sowie Stefanie von Ehrenstein (SWR).

Zum Inhalt: Finn (Miran Selcuk) lebt mit seinem Vater (Eko Fresh) in Neustrelitz, seine Mutter (Sarina Radomski) ist mit ihrem neuen Freund nach Berlin gezogen. Da sein Vater beruflich verhindert ist, muss Finn zum ersten Mal ganz allein mit dem Zug zu seiner Mutter fahren. Unterwegs wird er bestohlen, doch die Schaffnerin glaubt ihm nicht und übergibt ihn der Polizei. Auf dem Weg zur Wache wird der Streifenwagen von einem Lieferwagen gerammt und in dem ganzen Durcheinander trifft Finn auf Jola (Lotte Engels). Sie überredet Finn, ans Meer zu fahren, statt nach Berlin, wo Finns Mutter ihn vom Bahnhof abholen will. Jola gelingt es, einen alten Traktor zum Laufen zu bringen. Und so machen sie sich gemeinsam auf einen abenteuerlichen Trip voller witziger und außergewöhnlicher Begegnungen.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell