"Josefine, Törtel und die Tiere" ab 11. Februar 2025 bei KiKA

Tierische Animations-Premiere zeigt verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt

Erfurt (ots)

Ob der einsame Streuner, die kleine Eule, die aus dem Nest gefallen ist, oder der angefahrene Fuchs - Josefine ist für alle zur Stelle und hilft, wo sie nur kann. Ihre tierischen Abenteuer zeigt KiKA in "Josefine, Törtel und die Tiere" (ZDF) ab dem 11. Februar 2025 montags bis freitags um 16:30 Uhr. Auf kika.de und im KiKA-Player steht die 20-teilige Serie bereits ab sofort zum Abruf bereit. Die Animationsserie ist ein Spin-off der Reihe "Törtel" (ZDF), die auf der gleichnamigen Buchvorlage von Wieland Freund basiert. Alle Folgen von "Törtel" sind ebenfalls online bei KiKA verfügbar.

Zum Inhalt: Die elfjährige Josefine hat ein großes Herz für Tiere und setzt sich mutig für sie ein. Unterstützt wird sie dabei häufig von ihrer Mutter, der Tierärztin von Müggeldorf, ihrem jüngeren Bruder, oder ihrem Vater. Doch besonders die kleine Schildkröte Törtel ist immer zur Stelle, wenn ein Tier in Not ist. Dank Törtel und ihrem detektivischen Spürsinn kommt Josefine den oft menschengemachten Ursachen der Vorfälle auf die Spur und sorgt mit hartnäckigem Engagement dafür, dass die Tiere in Müggeldorf in Zukunft davor geschützt sind.

"Josefine, Törtel und die Tiere" zeigt Kindern, wie sie in tierischen Notsituationen am besten helfen können und wie Tierwohl und verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt Hand in Hand gehen.

Produziert wird die Animationsserie von Caligari, Traffix, Beside Productions und dem ZDF. Für das ZDF ist Catharina Martin verantwortliche Redakteurin.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell