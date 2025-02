KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA-Medienmagazin fragt "TikTok & Co. - ist alles wahr?"

"Team Timster" und "handy_crush" zum Safer Internet Day 2025

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

"Keine Likes für Lügen!" ist das Motto des Safer Internet Day 2025 und Anlass für das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) herauszufinden, wie man das Internet zu einem besseren Ort machen kann. Wie man Lügen erkennt, blockiert und meldet zeigt Moderatorin Soraya am 9. Februar 2025, um 20:00 Uhr in "Team Timster: TikTok & Co. - ist alles wahr?" bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player. Das mit funk koproduzierte Medienkompetenz-Format für Preteens "handy_crush" (KiKA/funk) widmet sich am 11. Februar 2025 dem Thema und beantwortet im TikTok-Livestream Fragen aus der Community.

Lügen und falsche Behauptungen im Netz: Sind sie anders als die im echten Leben? Wie kann man sie erkennen und sich vor ihnen schützen? Das KiKA-Medienmagazin schaut genau hin, prüft geeignete Mittel und macht dazu den Gaming-Test: Welches Spiel kann überzeugen? Außerdem stellt Marie (11 Jahre) die Frage, ob alles wahr ist, was auf TikTok, Instagram und Co. gepostet wird. Social-Media-Experte Robin Blase (RobBubble) macht den Test und findet heraus, welche Wahrheiten man als 13-Jährige*r so aufgetischt bekommt.

Parallel zur Ausstrahlung können sich Kinder ab 20:00 Uhr auf kika.de im Chat austauschen und Fragen an Robin Blase stellen. Für Eltern gibt es weiterführende Informationen zum Thema unter eltern.kika.de.

Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" ist eine Koproduktion von rbb und NDR unter Federführung von KiKA. Die Sendung "TikTok & Co. - ist alles wahr?" verantwortet Steffi Warnatzsch-Abra unter redaktioneller Mitarbeit von Rafael Bies (beide KiKA).

Für Preteens startet "handy_crush"-Host Noel Dederichs anlässlich des Aktionstages am 11. Februar 2025 einen Livestream auf TikTok und klärt Medienkompetenz-Fragen mit der Community. Der Livestream beginnt um 16:30 Uhr auf dem "handy_crush" TikTok-Account. Das Format greift Alltägliches und vermeintlich Harmloses auf, schärft den Blick fürs kritische Hinterfragen und fördert nachhaltig einen eigenständigen und kompetenten Umgang mit Handy, Social Media & Co.

Zum Safer Internet Day 2025 am 11. Februar 2025 stellt die EU-Initiative klicksafe mit dem Thema "Keine Likes für Lügen! - Erkenne Extremismus, Populismus und Deepfakes im Netz" die Aufklärung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt, Falschinformationen sowie populistische und extremistische Narrative zu erkennen. Weltweit engagieren sich am Safer Internet Day viele Menschen und Institutionen für mehr Sicherheit im Internet.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell