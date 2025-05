immowelt

Zum 4. Mal in Folge: immowelt von Verbrauchern zum besten Immobilienportal gewählt

Nürnberg (ots)

Deutschlands Beste Online-Portale 2025: immowelt ist Gesamtsieger im Bereich "Immobilienportale"

Viermal in Folge bester Marktplatz für die Immobiliensuche: Online-Nutzer wählen immowelt seit 2022 zum Testsieger

Auszeichnung vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und ntv: Platz 1 von insgesamt 12 untersuchen Immobilienportalen

immowelt ist das beliebteste Immobilienportal Deutschlands - und das seit 4 Jahren in Folge. Im großen Testvergleich "Deutschlands Beste Online-Portale 2025" des Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) wurde immowelt in der Kategorie "Immobilienportale" von Deutschlands Internetnutzern abermals zum Sieger gewählt. 12 Immobilienplattformen standen zur Auswahl, mit 80,0 von 100 möglichen Punkten wurde immowelt Testsieger. Seit 2022 geht immowelt damit als der Gewinner der Kategorie "Immobilienportale" aus der großen jährlichen Verbraucherbefragung hervor. Der Preis wird vom DISQ jährlich im Auftrag des Fernsehsenders ntv verliehen.

"Dass Deutschlands Verbraucher immowelt abermals zum besten Immobilienportal gewählt haben, erfüllt uns mit großem Stolz", sagt Piet Derriks, Geschäftsführer von immowelt. "Die Auszeichnung unterstreicht, dass immowelt durch seine nutzerfreundliche Plattform, den guten Kundenservice und das breite Angebot überzeugt. Für deutsche Internetnutzer ist immowelt ein unverzichtbarer und zuverlässiger Partner in allen Immobilienfragen.

immowelt überzeugt mit Angebot, Leistung und Nutzerfreundlichkeit

In der umfassenden Studie "Deutschlands Beste Online-Portale" ermittelt das DISQ jährlich die besten Internet-Plattformen des Landes. 2025 wurden über 50.000 volljährige Teilnehmer befragt. In 71 Kategorien sind die Befragten aufgefordert, die besten Plattformen zu wählen, sofern sie in den vorangegangenen 12 Monaten Kontakt mit den Angeboten der Online-Portale hatten.

immowelt als beste Plattform für die Immobiliensuche überzeugte die Nutzer vor allem mit seinem Angebot, dem guten Service und der benutzerfreundlichen Webseite. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Zufriedenheit mit den Teilbereichen mit folgenden Gewichtungen ein: Angebot und Leistung mit 40 Prozent, Kundenservice und Internetauftritt/App mit jeweils 25 Prozent sowie Weiterempfehlung mit 10 Prozent.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen und der Methodik der Studie sind unter https://ots.de/32wEgt abrufbar.

Original-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell