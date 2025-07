CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Tourismus wieder wettbewerbsfähig machen

Berlin (ots)

Lebendige Gastronomiekultur erhalten

Die Fraktions-Arbeitsgruppe Tourismus hat auf einer Klausurtagung darüber beraten, wie die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandortes Deutschland wieder gestärkt werden kann. Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller, und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Tourismus, Michael Kießling:

Sepp Müller: "Jeder Stammtisch in Deutschland ist wichtig und wertvoll. Wir sehen in vielen europäischen Ländern, dass mit dem Gaststättensterben nicht nur ein großes Stück Kulturgut verloren geht, sondern dies auch dazu führt, dass damit auch Werte wie Zusammenhalt in der Gesellschaft verloren geht. Die CDU/CSU Bundestagsfraktion hat sich auf der Klausurtagung der Arbeitsgruppe Tourismus für eine lebendige Gastronomiekultur ausgesprochen. Deshalb wollen wir zum 01. Januar 2026 die Stammtischsteuer - also die Senkung der Umsatzsteuer auf 7 Prozent. Das muss sich bereits in der kommenden Haushaltsplanung wiederfinden."

Michael Kießling: "Tourismus ist vor allem im ländlichen Raum oft ein Motor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Er bringt erhebliche zusätzliche Kaufkraft in Dörfer und Gemeinden. Regionen mit einer attraktiven Tourismusinfrastruktur sind auch begehrte Wohnorte und bieten nachgefragte Arbeitsplätze. Das trägt bis hin zur Hausarztversorgung auch zur Lebensqualität der Einwohner bei."

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell