ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 15. September 2024, um 21:45 Uhr im Ersten

München (ots)

Das Thema: "Was treibt die Union im Asylstreit, Herr Wüst?"

Kein Thema treibt die Bevölkerung derzeit so um wie die irreguläre Migration nach Deutschland: In einer aktuellen Umfrage sprechen sich 82 Prozent der Befragten dafür aus, die illegale Zuwanderung nach Deutschland zu beschränken. Der Versuch von Bundesregierung und Opposition, auf einem Asyl-Gipfel zu einer wirksamen Lösung zu kommen, ist vorerst gescheitert. Zurück bleibt der Ampel-Vorschlag zu beschleunigten Asylverfahren an den Grenzen und die Frage, ob die weitreichenderen Vorschläge der Union nur ein taktisches Manöver sind. Was treibt die Union im Asylstreit? Wie wollen CDU/ CSU für ihren Vorschlag der Zurückweisungen weiterkämpfen? Und wie blicken die europäischen Nachbarn auf die deutschen Vorhaben?

Die Gäste:

Hendrik Wüst (Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, CDU)

Gerald Knaus (Migrationsforscher)

Gilda Sahebi (Journalistin und Autorin)

