Stracke: Energiepreispauschale der Bundesregierung ist handwerklich mangelhaft

Berlin (ots) - Deutschland und Europa müssen den Hungernden in der Welt zügig helfen Am 16. Oktober 2022 ist Welternährungstag. Dazu erklären die stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hermann Gröhe und Steffen Bilger: Hermann Gröhe: "Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die größte Hungerkrise der Geschichte ausgelöst. 50 Millionen Menschen in 45 armen Ländern sind infolge ...

