Magwas/Breher: Wir machen Mädchen fit für die Zukunft

Berlin (ots)

Modellprojekt Coding4future wird realisiert

In der vergangenen Woche hat der Deutsche Bundestag den Etat für den Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses beschlossen und dabei Finanzmittel für das Modellprojekt Coding4future bereitgestellt. Dazu erklären die Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagfraktion, Yvonne Magwas, und die Berichterstatterin für Frauenpolitik, Silvia Breher:

"Die Unterstützung des Modellprojekts Coding4future durch die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für den Etat 2020 ist eine gute Entscheidung und ein wichtiger Baustein gezielter Frauenförderung.

Coding4future hat das Ziel, Mädchen und jungen Frauen im Alter von 10 bis 18 Jahren niedrigschwellig und außerschulisch das Programmieren näher zu bringen. Dadurch können auch verstärkt IT-Nachwuchskräfte gewonnen werden.

Mit dem Programm sollen insbesondere auch Mädchen angesprochen werden, die nicht technik- und computeraffin sind. Volkshochschulen und öffentliche Bibliotheken sollen als Kooperationspartner etabliert werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem ländlichen Raum, da hier bislang nur wenige Angebote verfügbar sind.

Junge Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie zuvor. Viele bringen ein hohes Interesse an Technik mit. Dennoch arbeiten immer noch zu wenige Frauen in MINT-Berufen. Gleichzeitig fehlen in Deutschland aktuell über 59.000 IT-Fachkräfte. Deshalb handeln wir zukunftsorientiert, indem wir Maßnahmen auf den Weg bringen, die dazu beitragen, dass mehr Frauen in MINT-Berufen arbeiten und somit aktiv die Zukunft gestalten.

Coding4future setzt genau hier an. Mädchen und junge Frauen werden möglichst früh an das Programmieren herangeführt und können so ihre Begeisterung für technische Berufe entdecken. Damit machen wir Mädchen und junge Frauen fit für die Zukunft.

Wir danken dem zuständigen Berichterstatter im Haushaltsausschuss Alois Rainer, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Nadine Schön und dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und Jugend Marcus Weinberg für ihren Einsatz für Coding4future."

