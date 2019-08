Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

"Rechtsruck" ist gefährlichstes Buch des Jahres

Berlin (ots)

Das Buch wagt es, den Zusammenhang zwischen Migration, dem islamistischen Terror und dem aufblühenden Rechtsextremismus in Deutschland klar und deutlich herzustellen

ISBN: 978-3-947818-06-8

"Rechtsruck" heißt das jüngste Buch, das im Verlag des Diplomatic Council, einer Denkfabrik, die die Vereinten Nationen berät, erschienen ist. Der Untertitel "Wer ist das Volk?" weist auf die Brisanz des Themas hin. Wohl aus diesem Grund haben es die Autoren vorgezogen, ungenannt zu bleiben, und veröffentlichen ihr 656 Seiten starkes Werk als "Anonyme Autoren". Wer es liest, versteht die Feststellung "Rechtsruck ist das gefährlichste Buch des Jahres". Der Inhalt dieses Buches ist derart brisant, dass die Autoren um ihr Leben fürchten, sollte ihre Identität bekannt werden.

Sorgfältig recherchiert und überaus spannend geschrieben setzen die Autoren das Puzzle über die wichtigste politische Umwälzung unserer Zeit zusammen. Auf einmal versteht man, wie alles zusammenpasst: Asyl, Populismus, Migration, Globalisierung, Digitalisierung, Patriotismus, Nationalismus und Extremismus. Die Autoren nehmen kein Blatt vor den Mund. Das Buch nennt die politischen Brandstifter beim Namen, deckt schonungslos Untergrundgruppen auf und bringt Zusammenhänge ans Tageslicht, die niemals für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Die Autoren geben Antworten auf die Fragen, die Millionen Deutschen unter den Nägeln brennen. Wer ist das Volk, von dem laut Grundgesetz alle Staatsgewalt ausgeht? Wie können wir unser ethnisch-kulturelles Erbe bewahren? Was bedeutet die globale Umsiedlung für Europa? Welche Auswirkungen wird der UNO-Migrationspakt haben? Wird sich der Krieg der Religionen ausweiten? Wie sicher ist unsere Welt noch angesichts der Verbreitung von Amok, Terror und Clankriminalität? Ist die ungehemmte Globalisierung wirklich gut für uns? Wird die Digitalisierung zur Massenarbeitslosigkeit führen und welche politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen werden sich daraus entwickeln? Was ist sinnvoller - die Vereinigten Staaten von Europa oder das Europa der Vaterländer? Wie passt Europa in die neue Welt(un)ordnung? Was bedeutet es eigentlich, Deutsche(r) zu sein? Und wie frei dürfen wir unsere Meinung noch äußern, ohne als "rechts" gebrandmarkt zu werden? Die Autoren finden Antworten auf die Frage aller Fragen: Wie wird es weitergehen mit Deutschland und Europa?

Das Werk ist bei DC Publishing erschienen, dem Verlag des Diplomatic Council (DC). Das Diplomatic Council ist eine Denkfabrik, die sich als "Stimme der Humanität und der Vernunft" versteht. Zum Kreis der Mitglieder gehören Staatspräsidenten, Diplomaten, Unternehmer, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Persönlichkeiten aus der Gesellschaft.

Pressekontakt:

Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org.



Presse: euromarcom, E-Mail: team@euromarcom.de (Anforderung

Rezensionsexemplare)

Original-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuell