Motorola Mobility

ThinkPhone 25 by motorola: Ein Smartphone für die Business-Elite

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Robust, sicher und zukunftsorientiert - mit dem neuen ThinkPhone 25 by motorola bringt Motorola ein Smartphone auf den Markt, das speziell für die Bedürfnisse moderner Unternehmen entwickelt wurde. Es vereint High-End-Sicherheit, ein langlebiges Design in edlem Kohlefaser-Finish und smarte Konnektivität, um den Ansprüchen von Business-Profis gerecht zu werden.

Sicherheit, die überzeugt

In einer Zeit, in der Cyberangriffe und Datenlecks zur größten Herausforderung für Unternehmen zählen, setzt das ThinkPhone 25 by motorola neue Maßstäbe in puncto Sicherheit. Die integrierte ThinkShield-Technologie schützt vor Bedrohungen wie Malware und Phishing, während "Moto Secure" KI-gestützte Funktionen bietet, um sensible Daten auf dem Smartphone zu sichern. Funktionen wie Netzwerkschutz und WLAN-Sicherheit sorgen dafür, dass Geschäftsreisende weltweit ohne Sorgen verbunden bleiben können. Darüber hinaus ist das ThinkPhone25 Teil des Android Enterprise Recommended Programms und verfügt über eine FIPS 140-3 Zertifizierung. Mit fünf Jahren garantierten Android®- und Sicherheitsupdates bleibt das Gerät bis 2029 auf dem neuesten Stand.

Höchste Zuverlässigkeit - für den Business-Alltag gemacht

Das ThinkPhone 25 by motorola ist nicht nur sicher, sondern auch äußerst robust. Nach Militärstandard MIL STD 810H zertifiziert, hält es Stürzen, extremen Temperaturen und sogar Wasser stand - bis zu 30 Minuten in einer Tiefe von 1,5 Metern. Trotz dieser Robustheit kommt die Eleganz nicht zu kurz: Ein 6,36-Zoll-Super-HD-pOLED-Display sorgt mit 13 % mehr Auflösung im Vergleich zum Vorgänger für gestochen scharfe Bilder - ideal für Präsentationen und Videokonferenzen.

Produktivität ohne Kompromisse

Unter der Haube sorgt ein MediaTek Dimensity 7300-Prozessor für blitzschnelle Reaktion und stets mehr als ausreichend Leistung. Mit 256 GB internem Speicher und eSIM-Unterstützung ist das Smartphone bestens für internationale Geschäftsreisen gerüstet. Smart Connect ermöglicht zudem die nahtlose Integration in die ThinkPad- und Tablet-Welt von Lenovo, wodurch Arbeitsabläufe noch effizienter gestaltet werden und produktives Arbeiten an jedem Ort so einfach wird wie nie zuvor.

Lange Laufzeit, schnelles Laden

Für Vielbeschäftigte bietet das ThinkPhone 25 by motorola eine Akkulaufzeit von bis zu 34 Stunden. Sollte der Akku doch einmal leer sein, genügen dank 68W-TurboPower(TM)-Ladetechnologie nur 11 Minuten Ladezeit, um für einen ganzen Tag gerüstet zu sein.

Bereit für die Zukunft

Das ThinkPhone 25 by motorola ist mehr als nur ein Smartphone - es ist ein Statement. Mit einem Einstiegspreis von 499,99 Euro und einer verlängerten Garantie von 3 Jahren bietet es ein Höchstmaß an Sicherheit, Produktivität und Konnektivität - perfekt für alle, die im Geschäftsalltag ein zuverlässiges Smartphone benötigen ohne Kompromisse einzugehen.

Fazit: Das ThinkPhone 25 by motorola zeigt, dass Business-Smartphones nicht langweilig sein müssen. Es ist ein Gerät, das Funktionalität und Ästhetik miteinander verbindet - für alle, die im Berufsleben Großes bewegen wollen.

Original-Content von: Motorola Mobility, übermittelt durch news aktuell