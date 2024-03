Cofinpro AG

Great Place to Work: Cofinpro zum 14. Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet

Top-Bewertungen bei Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt und Teamgeist

Frankfurt (ots)

Die Unternehmensberatung Cofinpro ist erneut vom unabhängigen Institut Great Place to Work als exzellenter Arbeitgeber zertifiziert worden. In seiner Größenklasse (101 bis 250 Mitarbeitende) wurde das Consultinghaus als viertbestes Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet, in der Vergleichsgruppe der Beratungen belegt Cofinpro den dritten Platz. Grundlage der Bewertung ist eine anonyme Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für 2024 peilt das auf Banken und Asset Manager spezialisierte Consultinghaus ein weiteres stabiles Wachstum und den Ausbau des Kundenportfolios an.

"Die Auszeichnung als Great Place to Work bestätigt uns in unserer werteorientierten Unternehmenskultur und unserem kooperativen Miteinander. So wie wir unseren Kunden ermöglichen, ihr Potenzial zu entfalten, wollen wir dies auch unseren Mitarbeitenden ermöglichen. Cofinpro steht für Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit, also für ein intaktes ökonomisches, ökologisches und soziales Gefüge. Dieser Verhaltenskodex ist für uns kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Praxis", sagt Christine Martin, Mitglied der Geschäftsleitung von Cofinpro.

In der Gesamtbewertung der GPTW-Befragung schneidet Cofinpro hervorragend ab. 95 Prozent der Mitarbeitenden bestätigen die hohe Arbeitsplatzqualität und stimmen der Aussage zu: "Alles in allem kann ich sagen, dass dies ein sehr guter Arbeitsplatz ist." Vergleichbare Unternehmen aus dem Dienstleistungsumfeld mit weniger als 500 Mitarbeitenden erreichen im Durchschnitt nur eine Zustimmungsrate von 77 Prozent. Auch beim Vertrauensindex des GPTW-Modells erreicht Cofinpro einen hervorragenden Wert von 91 Prozent (Marktdurchschnitt: 68 Prozent).

Die auf Management-, Fach- und Technologieberatung für führende Banken und Fondsgesellschaften spezialisierte Cofinpro erreicht in allen Fokusbereichen hohe Zustimmungswerte. Besonders positiv bewertet werden die Glaubwürdigkeit mit 94 Prozent (Durchschnitt 67 Prozent), der Teamgeist mit 93 Prozent (Durchschnitt 75 Prozent), die Fairness mit 92 Prozent (Durchschnitt 69 Prozent) und der Respekt mit 88 Prozent (Durchschnitt 64 Prozent).

"Mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent im vergangenen Jahr sind wir erneut stärker als der Markt gewachsen und bestätigen damit den stabilen Aufwärtstrend seit der Gründung im Jahr 2007. Im laufenden Jahr steht vor allem der Ausbau des Kundenportfolios im Fokus. Für Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, Dezentrale Finanzwirtschaft (DeFi) und Cloud-Architekturen sind wir auch dank des Zusammenschlusses der auf Securities, Regulatory und Machine Learning spezialisierten NEXGEN Business Consultants hervorragend aufgestellt", sagt Cofinpro-Vorstandsmitglied Martin. Inklusive NEXGEN und 40 Neueinstellungen ist der Headcount 2023 auf rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestiegen.

Auch die Arbeitsmarkt-Experten von Great Place to Work sind von dem Cofinpro-Konzept überzeugt. Ihr Fazit: "'Besser beraten' - dieser Purpose von der Cofinpro AG ist kein leeres Versprechen, sondern der nachhaltige Ansatz, um Personal-, Themen- und Kundenentwicklung konsistent im Wert steigen zu lassen. Der Erfolg zahlt sich nicht nur in Form von Dividenden und Kursgewinnen für die zahlreichen CofinprOWNer aus, sondern zeigt sich auch in einer kooperativen Arbeitsplatzkultur, in der auf Augenhöhe zusammengearbeitet wird und alle ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Dabei sichern diverse Trainingsangebote, Networking Möglichkeiten und Feedbackformate das Wohlergehen und die richtige Life-Balance der Mitarbeitenden weiter ab. Wer also einen Arbeitgeber mit starkem Kultur-Portfolio sucht, sollte sich definitiv die Cofinpro AG ansehen."

Über Cofinpro ( www.cofinpro.de)

Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2024 zum 14. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.

Original-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell