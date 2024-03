Cofinpro AG

BPM-Tools im Vergleich: Mehr Steuerungs- und Planungsmöglichkeiten für Banken

Softwarelösungen für das Management von Geschäftsprozessen in Banken und Sparkassen werden immer leistungsfähiger. Der Trend zu mehr Funktionalität geht zudem mit einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit einher. Die Auswahl des passenden BPM-Tools wird dadurch jedoch nicht einfacher. Das zeigt der BPM-Marktüberblick 2024, mit dem die auf Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro den Banken eine herstellerneutrale Entscheidungshilfe bietet. Mehr als 100 Bewertungskriterien und die Erfahrung aus über 80 Prozessexzellenz-Projekten sind in die Analyse der relevantesten Tools für den Finanzsektor eingeflossen. Sie geben auch einen Ausblick auf neue Trends und Praxisberichte im Prozessmanagement.

"Der Funktionsumfang von BPM-Tools geht weit über die klassische Prozessmodellierung hinaus. Aktuelle BPM-Software sollte neben der Abbildung der Schriftlich fixierten Ordnung und den Anforderungen aus Governance, Risk & Compliance (GRC) verstärkt zur Prozessoptimierung und -automatisierung genutzt werden. In unserer Marktübersicht haben wir diese Multifunktionalität entsprechend berücksichtigt", sagt Dirk Ungemach-Strähle, Partner bei Cofinpro. Neben einem ausführlichen Testbericht zu jedem BPM-Tool zeigt ein Netzdiagramm die Stärken in den jeweils wichtigsten Kriterien und wie die Anwendung im Vergleich zum Durchschnitt abschneidet.

Besonderes Augenmerk liegt im Marktüberblick neben der Benutzerfreundlichkeit auch auf den Möglichkeiten, GRC-Daten abzubilden und auszuwerten. Zusätzlich wird die Frage betrachtet, inwieweit das Tool die Umsetzung von Prozessoptimierungen und -automatisierungen unterstützt. "Auf dem Weg zu mehr Prozessexzellenz sind die Tools unverzichtbar. Allerdings schöpfen viele Finanzinstitute das Potenzial noch nicht voll aus. Vor allem bei der Prozessoptimierung und -automatisierung ist noch Luft nach oben", so Branchenexperte Ungemach-Strähle.

Funktionalität und Usability weiter verbessert

Der BPM-Marktüberblick erscheint bereits in der 13. Auflage. In der Langzeitbetrachtung fällt auf: Die Anbieter entwickeln die Software kontinuierlich weiter und erschließen neue Anwendungsfelder. Trotz des gestiegenen Funktionsumfangs ist die Bedienung - zumindest in den meisten Fällen - einfacher geworden: "Die Werkzeuge müssen auch von weniger toolaffinen Anwendenden einfach bedienbar sein. Das gelingt immer besser und zunehmend auch bei komplexeren Simulationen oder Szenarioanalysen", sagt Managementberater Ungemach-Strähle.

Die Cofinpro-Experten gehen in der aktuellen Studie auch auf Trends und neue Entwicklungen im BPM-Markt ein: "Die Hersteller signalisieren uns, dass die Integration neuer Technologien, wie Künstliche Intelligenz oder Process Mining in die BPM-Tools mit Nachdruck vorangetrieben wird. Dadurch wird es in Zukunft zwar einfacher, beispielsweise einen Prozess ohne große Vorkenntnisse zu modellieren oder das Potenzial von Prozess-Simulationen auszuschöpfen. Gleichzeitig steigt aber auch die Bedeutung einer qualitativ und quantitativ hochwertigen Datenbasis. Gerade das Auslesen von Informationen aus Kernbankensystemen erweist sich jedoch häufig noch als Herausforderung", so Ungemach-Strähle.

Banken reorganisieren Verantwortung für Prozesse

Die Analyse- und Modellierungsfunktionen der BPM-Tools gewinnen auch deshalb an Bedeutung, weil sich die operative Prozessverantwortung in den Banken neu verteilt: "Früher wurden Prozesse eher zentral modelliert und den Fachbereichen zur Freigabe vorgelegt. Jetzt verlagert sich dieses operative Tun zunehmend in die Fachbereiche. Das ist auch deshalb sinnvoll, weil dort Kundenzufriedenheit, Kundenertrag und Qualität der Prozesse maßgeblich gesteuert werden. Wenn die Prozessverantwortung dort liegt, wo das Geschäft gemacht wird, gewinnt die Bank automatisch auch einen besseren Überblick über Kosten und Kundenzufriedenheit", sagt Branchenexperte Ungemach-Strähle.

Studie zum Download

Jede Organisation hat unterschiedliche fachliche und funktionale Anforderungen an ihr BPM-Tool. Der Marktüberblick bietet eine herstellerneutrale Entscheidungshilfe. Die im "BPM-Marktüberblick 2024" analysierten Tools sind: ADONIS, Aeneis, BIC Platform, ibo, Process360 Live Platform und TopEase. Die Studie steht hier kostenfrei zum Download zur Verfügung.

