Jeden Spieltag ein Topspiel: Auftakt mit FC Bayern München Basketball - SYNTAINICS MBC am 28. September um 20 Uhr mit drei Weltmeisterspielern

Berlin (ots)

Der historische WM-Sieg Deutschlands stimmt auf die Basketball-Bundesliga ein: BILD zeigt ab dem 28. September 2023 in Kooperation mit Dyn an jedem Spieltag ein ausgewähltes Topspiel der easyCredit Basketball Bundesliga live und kostenfrei bei BILD TV, BILD.de und SPORTBILD.de.

Im ersten ausgewählten Spiel tritt der FC Bayern München gegen SYNTAINICS MBC an, das Spiel findet am 28. September um 20 Uhr statt, die Vorberichterstattung beginnt um 19.45 Uhr. Die Begegnung verspricht ein großes Basketballerlebnis: Drei Spieler des FC Bayern - Andreas Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey - gehören auch dem deutschen Basketball-WM-Kader an, der vor wenigen Wochen den Weltmeisterschaftstitel holte.

Weitere BBL-Topspiele werden bei BILD in der Regel am Sonntag um 17 Uhr ausgestrahlt, direkt im Anschluss an ausgewählte Topspiele der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga, von der BILD ebenfalls jeden Spieltag ein ausgewähltes Spiel zeigt. Begleitet wird die Übertragung der beiden Bundesligen vom neuen BILD-Sporttalk "HALLEluja!", in dem die Moderatoren Valentina Maceri und Carli Underberg jeden Sonntag um 13.30 Uhr gemeinsam mit Gästen über die wichtigsten Infos und spektakulärsten Treffer sprechen.

Die ersten Topspiele der easyCredit Basketball Bundesliga bei BILD TV, BILD.de und SPORTBILD.de im Überblick:

Freitag, 29. September 2023, 20 Uhr: FC Bayern München Basketball - SYNTAINICS MBC

Sonntag, 1. Oktober 2023, 17 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Würzburg Baskets

Sonntag, 8. Oktober 2023, 17 Uhr: FC Bayern München Basketball - Veolia Towers Hamburg

Sonntag, 22. Oktober 2023, 17 Uhr: HAKRO Merlins Crailsheim - FC Bayern München Basketball

Sonntag, 29. Oktober 2023, 17 Uhr: BG Göttingen - ALBA BERLIN

Sonntag, 5. November 2023, 17 Uhr: Basketball Löwen Braunschweig - FC Bayern München Basketball

Sonntag, 12. November 2023, 17 Uhr: Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München Basketball

Alle Spiele der easyCredit Basketball Bundesliga können mit einem Dyn-Abo auch live und auf Abruf auf dyn.sport gestreamt werden.

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell