"RONZHEIMER.": Neuer Podcast mit und über Kriegsreporter Paul Ronzheimer

Ab 9. August 2023 jeden Mittwoch eine neue Folge

Berlin (ots)

In "RONZHEIMER.", dem neuen Podcast von Axel Springer, gibt Paul Ronzheimer den Hörerinnen und Hörern tiefe Einblicke in seinen Alltag und in seine Arbeit als Journalist und Kriegsreporter. Wöchentlich teilt er persönliche Eindrücke von der Front und aus den Kriegsgebieten - so nah dran wie kaum ein anderer.

Er spricht mit namhaften Persönlichkeiten, mit Betroffenen in den Regionen und teilt seine Erfahrungen offen und authentisch mit seinen Zuhörern. Im Podcast erzählt Paul Ronzheimer nicht nur über die Ereignisse und Nachrichten auf seinen Reisen, sondern auch über sein Reporterleben selbst. Darüber, wie unberechenbar, turbulent und auch gefährlich seine Einsätze sind und was seine Arbeit mit ihm persönlich macht.

Paul Ronzheimer: "Uns erreichen oft Fragen: Wie ist es wirklich an der Front? Was sagt Selenskyj, wenn die Kamera aus ist? Wie bereitet Ihr Euch vor, wenn Ihr zu den Taliban nach Afghanistan oder nach Bachmut in die Ost-Ukraine fahrt? Wie erfahrt Ihr als Erste, was der Kanzler und seine Minister planen? Deshalb machen wir den Podcast. Wir wollen Hörerinnen und Hörer überall dorthin mitnehmen, wo wir selbst unterwegs sind. Und wir möchten ihnen Einblicke in unsere Arbeit geben, wie wir es bislang noch nie getan haben."

Im Mai 2023 hatte Axel Springer verkündet, dass Paul Ronzheimer zusätzlich zu seiner Aufgabe als Stellvertretender Chefredakteur von BILD künftig auch weltweit für weitere nationale und internationale Medienmarken von Axel Springer berichten und neue Formate für Video, TV und Podcast entwickeln wird.

"RONZHEIMER." mit und über Paul Ronzheimer - ab dem 9. August 2023 jede Woche mittwochs eine neue Folge auf BILD.de und überall da, wo es Podcasts gibt.

