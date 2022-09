alley

"Locker-flockig aus der Hüfte": Therapiebegleit-App alley erklärt, was das Hüftgelenk fit hält

Morgens aufstehen, eine Runde mit dem Hund drehen oder Joggen, Einkaufen, Treppensteigen, Radfahren - das alles wäre ohne Gelenke nicht möglich. Im Laufe des Lebens halten unsere Gelenke viel aus, ganz besonders die großen gewichttragenden Gelenke, zu denen das Hüftgelenk gehört. Dieses Kugelgelenk bildet die bewegliche Verbindung zwischen Becken- und Oberschenkelknochen. Es ist nicht nur in alle Richtungen beweglich, sondern trägt oft auch das Vielfache unseres Gewichts. Allein beim Treppensteigen stemmt es mit jedem Schritt das zweieinhalbfache Körpergewicht.

Wie alle beweglichen Verbindungen, muss auch das Hüftgelenk gut geschmiert und regelmäßig bewegt werden, damit Verschließerscheinungen möglichst spät auftreten und so gering wie möglich ausfallen. Für die Schmiere sorgt die kräftige Kapsel die das Hüftgelenk umschließt. Sie stabilisiert und produziert Gelenkflüssigkeit, die den Gelenkknorpel nährt. Der Knorpel ist eine Art Stoßdämpfer zwischen den Hüft- und Beckenknochen und ermöglicht eine reibungslose Bewegung. Sehnen und Muskeln um das Gelenk herum stärken es zusätzlich. Aber für die regelmäßige Bewegung muss der Mensch sorgen.

Dr. Lars Jäger, Chief Medical Officer bei alley erklärt: "Wer unter Hüftgelenksbeschwerden leidet, kann mit regelmäßigen Übungen selbst etwas dazu beitragen, Schmerzen zu lindern, und damit die orthopädische oder physiotherapeutische Behandlung unterstützen. Eine Patientenbegleit-App wie alley hilft dabei mit praktischen Übungen, medizinisch geprüften Informationen zum Beschwerdebild oder der Schmerzerfassung in Echtzeit. Die Informationen zu ihrem Gesundheitszustand aus der alley App können Patient:innen mit ihren Ärzt.innen und Physiotherapeut:innen teilen."

Hüftprobleme haben viele Auslöser

Die meisten Hüftbeschwerden verursacht altersbedingter Verschleiß. Aber auch Fehlstellungen wie ein schiefes Becken tragen dazu bei. Hinzu kommen Faktoren, die durch den persönlichen Lebensstil stark beeinflusst werden: Bewegungsmangel schwächt die Muskulatur, die das Hüftgelenk bewegt und stützt, und führt dazu, dass die Gelenkflüssigkeit nicht mehr so gut gebildet und im Gelenk verteilt wird. Schwindet der Knorpel, weil er nicht ausreichend über die Gelenkflüssigkeit versorgt wird, kommt es zu Arthrose. Ungesunde Ernährung bringt die Nährstoffversorgung des Körpers aus dem Gleichgewicht, auch darunter leidet die Versorgung des Gelenkknorpels. Wer sich dagegen ausgewogen ernährt und viel Gemüse und Obst isst, tut den Gelenken Gutes. Ein weiterer Vorteil: Gesunde Ernährung beugt Übergewicht vor, das als Risikofaktor zu einer Überbelastung der Gelenke führen kann.

5 einfache Übungen für die Hüfte

Hüftbeuger dehnen

Ein Bein auf der Sitzfläche eines Stuhls abstellen, das Standbein bleibt auf dem Fußboden. Den Oberkörper aufrecht nach vorne schieben, bis die Dehnung in der Hüfte des Standbeins zu spüren ist und diese Position mindestens 15 Sekunden halten, dann wechseln.

Bänder und innere Hüftmuskeln dehnen

Auf einem Stuhl mit gebeugten Knien möglichst im 90 Grad-Winkel sitzen und dann die Beine spreizen. Die Füße stehen so weit wie möglich auseinander. Position mindestens eine halbe Minute halten.

Oberschenkel- und große Gesäßmuskulatur stabilisieren und kräftigen

Kniebeuge, mit einer Hand an der Stuhllehne festhalten, um die Übung sauber und sicher auszuführen. Regelmäßiges Üben erleichtert das Aufstehen auch an Tagen, an denen das Hüftgelenk schmerzt.

Kleine Gesäßmuskulatur kräftigen

Gerade hinstellen, mit einer Hand an der Wand oder der Stuhllehne stabilisieren. Dann das freie Bein seitlich abspreizen und eine halbe Minute halten, Seitenwechsel. Eine kräftige kleine Gesäßmuskulatur ist entscheidend für ein sauberes Gangbild.

Hüftgelenk entlasten

Seitlich auf eine Treppenstufe stellen und das freie Bein im Stand locker vor- und zurückpendeln lassen. Ungefähr eine Minute pro Seite. So wird das Hüftgelenk entlastet, und Schmerzen lassen nach.

Über alley

alley ist eine medizinische Plattform, die in Zusammenarbeit mit Leistungserbringern und Kostenträgern den optimalen Behandlungspfad für Patient:innen strukturiert. Ziel ist es, durch Qualitäts- und Effizienzsteigerung in der Behandlung die individuelle Lebensqualität der Patient:innen zu verbessern. Als Plattform mit 360-Grad-Blick erschließt alley das volle Potenzial analoger und digitaler Medizin, indem sie medizinische Daten und die Kommunikation zwischen Patienten:innen, niedergelassenen Ärzt:innen, Kliniken und physiotherapeutischer Nachsorge auf einer Plattform bündelt. Die so generierten Daten stellt alley als analytischer Provider zur optimierten Therapie- und Versorgungsplanung bereit. Als smarte Brückenbauerin und persönliche Begleiterin stimmt alley individuelle Patientenbedürfnisse mit ausgewählten Behandlungsmethoden ab. alley ist das erste Produkt der 2019 von Manuel Mandler und Klara Honsl in Köln gegründeten VBMC ValueBasedManagedCare GmbH. Aufgabe des Unternehmens ist es, analytisch getriebene Managed Care-Lösungen auf Basis des Value Based Medicine-Ansatzes zu entwickeln. Das Unternehmen hat 40 Mitarbeitende. Mehr Information unter www.alley.de

