alley

alley App für Knie- und Hüftarthrose zeigt Wirksamkeit: Positiver Versorgungseffekt in Studie bestätigt

Köln (ots)

Die Patientenbegleit-App alley, seit knapp zwei Jahren in bundesweit über 20 orthopädischen Kliniken als zertifiziertes Medizinprodukt im Einsatz, hat im Rahmen einer Studie ihre Wirksamkeit nachgewiesen.

An der Studie unter Leitung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) nahmen acht deutsche Klinikstandorte teil. Untersucht wurde, welche Wirkung die Nutzung der alley App im Verlauf des Behandlungspfads bei Patient:innen hat, die eine Knie- oder Hüftgelenkprothese erhalten.

alley liefert Patient:innen auf sie zugeschnittene Informationen zu ihrem Krankheitsbild, unterstützt sie bei der Vorbereitung auf Anamnesegespräche, der Erstellung von Medikationslisten und bietet ein Echtzeit-Schmerztagebuch. Außerdem werden Daten zu körperlicher, psychischer und sozialer Gesundheit sowie die Behandlungserwartung (Patient Reported Outcome Measures = PROMs) erfasst. Über die alley-Plattform können Patient:innen diese Informationen mit ihren behandelnden Ärzt:innen in der Klinik und den niedergelassenen Orthopäd:innen und Physiotherpeut:innen teilen. Damit verbessert alley die Kommunikation zwischen Ärtz:innen und Patient:innen, vermittelt Wissen und bündelt Informationen, die die Behandlungsqualität steigern.

Positiver Struktur- und Versorgungseffekt nachgewiesen

Die Evidenzstudie war als multizentrische randomisierte kontrollierte Studie (RCT-Studie) angelegt. Die Messungen fanden unmittelbar vor einer Hüft- oder Knie-OP, zur Entlassung zehn Tage nach der OP sowie jeweils einen Monat und drei Monate nach der OP statt. Dabei nutzte eine Gruppe Patient:innen alley, während die zweite Gruppe die App nicht zur Verfügung hatte.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die körperliche Funktionsfähigkeit bei Nutzer:innen der alley App verbesserte, sie besser auf die OP vorbereitet waren und nach der OP weniger Schmerzen hatten. Außerdem konnten Patien:innen unter dem Einfluss der alley App deutlich häufiger Aktivitäten des täglichen Lebens ausführen und erlebten weniger Einschränkungen im Alltag oder beim Sport. Die Nutzer:innen der alley App wussten laut ärztlicher Einschätzung auch im Anamnesegespräch deutlich mehr über ihre Krankheit als die Nicht-Nutzer:innen.

Die Studie belegt einen signifikant gesteigerten Struktur- und Versorgungseffekt, wenn alley im Einsatz ist.

"Mit dem nachgewiesenen positiven Versorgungseffekt der Studie kann die alley App zu jedem Zeitpunkt der orthopädischen Behandlung evidenzbasiert angewendet werden", erklärt Manuel Mandler Gründer und Chief Commercial Officer von alley. "alley unterstützt den Behandlungserfolg nachweislich. Mit der Studie belegen wir, dass die ergänzende Nutzung unserer App während der Behandlung sowohl für Patient:innen als auch Ärzt:innen deutliche Vorteile bietet."

Über alley

alley ist eine medizinische Plattform, die in Zusammenarbeit mit Leistungserbringern und Kostenträgern den optimalen Behandlungspfad für Patient:innen strukturiert. Ziel ist es, durch Qualitäts- und Effizienzsteigerung in der Behandlung die individuelle Lebensqualität der Patient:innen zu verbessern. Als Plattform mit 360-Grad-Blick erschließt alley das volle Potenzial analoger und digitaler Medizin, indem sie medizinische Daten und die Kommunikation zwischen Patienten:innen, niedergelassenen Ärzt:innen, Kliniken und physiotherapeutischer Nachsorge auf einer Plattform bündelt. Die so generierten Daten stellt alley als analytischer Provider zur optimierten Therapie- und Versorgungsplanung bereit. Als smarte Brückenbauerin und persönliche Begleiterin stimmt alley individuelle Patientenbedürfnisse mit ausgewählten Behandlungsmethoden ab. alley ist das erste Produkt der 2019 von Manuel Mandler und Klara Honsl in Köln gegründeten VBMC ValueBasedManagedCare GmbH. Aufgabe des Unternehmens ist es, analytisch getriebene Managed Care-Lösungen auf Basis des Value Based Medicine-Ansatzes zu entwickeln. Das Unternehmen hat 40 Mitarbeitende. Mehr Information unter www.alley.de

Original-Content von: alley, übermittelt durch news aktuell